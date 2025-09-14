За добу від атак РФ в різних областях України загинули 6 людей, 28 постраждали

За добу 13 вересня в Запорізькій, Харківській, Херсонській та Донецькій областях відомо про 6 загиблих людей від російських атак, ще 28 людей постраждали.

Джерело: голови Запорізької, Харківської, Херсонської та Донецької ОВА

Деталі: 60-річний чоловік поранений внаслідок атаки FPV-дроном в одному із селищ Пологівського району в Запорізькій області. Пошкоджено мікроавтобус.

На Харківщині за минулу добу російські удари прийшлися по 7 населених пунктах.

Унаслідок обстрілів одна людина загинула, 5 – постраждали.

У селі Борова загинув 57-річний чоловік, постраждали 71-річний і 74-річний чоловіки; у Куп'янську постраждали 54-річна і 64-річна жінки та 56-річний чоловік.

Також до медиків звернулася 65-річна жінка, яка постраждала в м. Куп'янськ 8 вересня.

На Херсонщині за минулу добу через російську агресію 1 людина загинула, ще 8 – дістали поранення.

Окупанти пошкодили 2 багатоповерхівки та 38 приватних будинків також понівечені господарські споруди та приватні автомобілі.

На Донеччині за 13 вересня росіяни вбили 4 жителів у Костянтинівці, ще 14 людей в області за добу дістали поранення.