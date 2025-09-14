Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

За добу від атак РФ в різних областях України загинули 6 людей, 28 постраждали

Неділя, 14 вересня 2025, 09:14
За добу від атак РФ в різних областях України загинули 6 людей, 28 постраждали
Наслідки влучанння російського FPV-дрона в Запорізькій області. Фото - запорізька ова

За добу 13 вересня в Запорізькій, Харківській, Херсонській та Донецькій областях відомо про 6 загиблих людей від російських атак, ще 28 людей постраждали.

Джерело: голови Запорізької, Харківської, Херсонської та Донецької ОВА

Деталі: 60-річний чоловік поранений внаслідок атаки FPV-дроном в одному із селищ Пологівського району в Запорізькій області. Пошкоджено мікроавтобус.

Реклама:

На Харківщині за минулу добу російські удари прийшлися по 7 населених пунктах.

Унаслідок обстрілів одна людина загинула, 5 – постраждали.

У селі Борова загинув 57-річний чоловік, постраждали 71-річний і 74-річний чоловіки; у Куп'янську постраждали 54-річна і 64-річна жінки та 56-річний чоловік.

614РЕКЛАМА:

Також до медиків звернулася 65-річна жінка, яка постраждала в м. Куп'янськ 8 вересня.

На Херсонщині за минулу добу через російську агресію 1 людина загинула, ще 8 – дістали поранення.

Окупанти пошкодили 2 багатоповерхівки та 38 приватних будинків також понівечені  господарські споруди та приватні автомобілі.

На Донеччині за 13 вересня росіяни вбили 4 жителів у Костянтинівці, ще 14 людей в області за добу дістали поранення.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Детективу НАБУ, який вів справу Міндіча, повідомили про нову підозру
Трамп заявив, що Зеленському доведеться піти на угоду
Майже за рік звільнили 57 прокурорів зі статусом інвалідності
Відео, фотоЧерез пожежу в ужгородській лікарні загинув 74-річний пацієнт
ЗМІ: Дах будинка у Польщі під час вторгнення БпЛА розвалив не дрон, а ракета з F-16
У Євросоюзі схвалили рекомендації щодо виходу українців зі статусу тимчасового захисту
Усі новини...
Останні новини
21:22
Фріланд стане спецпредставницею Канади з відбудови України
21:19
Виплати вчителям у кадровому резерві: на які суми розраховувати та коли їх можуть припинити
21:15
Індія почала підтримувати підконтрольний Росії НПЗ після санкцій ЄС
21:12
Туск відреагував на претензії Навроцького щодо зруйнованого будинка під Любліном
21:09
США пояснили, чому їхні військові спостерігали за навчаннями "Запад" у Білорусі
21:00
Стало відомо, хто розроблятиме систему моніторингу ринку азартних ігор в Україні
20:55
Reuters: США схвалили перші поставки зброї Україні за рахунок союзників НАТО
20:48
Десятки портових операторів та інвесторів зацікавились концесією порту Чорноморськ
20:35
Фріланд іде з уряду Канади, ЗМІ прогнозують їй посаду, повʼязану з Україною
20:24
Опитування: майже половина жителів Румунії – за обʼєднання з Молдовою
Усі новини...
Реклама:
Реклама: