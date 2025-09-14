За сутки от атак РФ в разных областях Украины погибли 6 человек, 28 пострадали
За сутки 13 сентября в Запорожской, Харьковской, Херсонской и Донецкой областях известно о 6 погибших людях от российских атак, еще 28 человек пострадали.
Источник: главы Запорожской, Харьковской, Херсонской и Донецкой ОВА
Детали: 60-летний мужчина ранен в результате атаки FPV-дроном в одном из поселков Пологовского района в Запорожской области. Поврежден микроавтобус.
На Харьковщине за минувшие сутки российские удары пришлись по 7 населенным пунктам.
В результате обстрелов один человек погиб, 5 – пострадали.
В селе Боровая погиб 57-летний мужчина, пострадали 71-летний и 74-летний мужчины; в Купянске пострадали 54-летняя и 64-летняя женщины и 56-летний мужчина.
Также к медикам обратилась 65-летняя женщина, которая пострадала в г. Купянск 8 сентября.
На Херсонщине за минувшие сутки из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 8 – получили ранения.
Оккупанты повредили 2 многоэтажки и 38 частных домов, также изуродованы хозяйственные постройки и частные автомобили.
В Донецкой области за 13 сентября россияне убили 4 жителей в Константиновке, еще 14 человек в области за сутки получили ранения.