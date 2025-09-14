Все разделы
За сутки от атак РФ в разных областях Украины погибли 6 человек, 28 пострадали

Воскресенье, 14 сентября 2025, 09:14
Последствия попадания российского FPV-дрона в Запорожской области. Фото - запорожская ова

За сутки 13 сентября в Запорожской, Харьковской, Херсонской и Донецкой областях известно о 6 погибших людях от российских атак, еще 28 человек пострадали.

Источник: главы Запорожской, Харьковской, Херсонской и Донецкой ОВА

Детали: 60-летний мужчина ранен в результате атаки FPV-дроном в одном из поселков Пологовского района в Запорожской области. Поврежден микроавтобус.

На Харьковщине за минувшие сутки российские удары пришлись по 7 населенным пунктам.

В результате обстрелов один человек погиб, 5 – пострадали.

В селе Боровая погиб 57-летний мужчина, пострадали 71-летний и 74-летний мужчины; в Купянске пострадали 54-летняя и 64-летняя женщины и 56-летний мужчина.

Также к медикам обратилась 65-летняя женщина, которая пострадала в г. Купянск 8 сентября.

На Херсонщине за минувшие сутки из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 8 – получили ранения.

Оккупанты повредили 2 многоэтажки и 38 частных домов, также изуродованы хозяйственные постройки и частные автомобили.

В Донецкой области за 13 сентября россияне убили 4 жителей в Константиновке, еще 14 человек в области за сутки получили ранения.

