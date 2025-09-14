Усі розділи
РФ атакувала "Іскандером" та 58-ма дронами: є влучання на 3 локаціях

Тетяна ОлійникНеділя, 14 вересня 2025, 09:27
РФ атакувала Іскандером та 58-ма дронами: є влучання на 3 локаціях
Мобільна група ппо. фото - західне ото нгу

У ніч на 14 вересня РФ атакувала Україну ракетою "Іскандер" та 58-ма ударними безпілотниками, протиповітряна оборона знешкодила 52 дрони.

Джерело: зведення Повітряних сил ЗСУ

Дослівно: "У ніч на 14 вересня (із 21.00 13 вересня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23, та 58-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., понад 25 із них – шахеди".

Деталі: Станом на 9:00 ППО знешкодила 52 російських безпілотники типу Shahed, Гербера та інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання ракети та 6 ударних БпЛА на 3 локаціях, а також падіння уламків на 2 локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Повітряні сили попереджають, що вранці 14 вересня РФ атакує новою хвилею БпЛА із північно-східного напрямку.

ППОросійсько-українська війнаШахед
