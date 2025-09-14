РФ атаковала "Искандером" и 58-ю дронами: есть попадания на 3 локациях

В ночь на 14 сентября РФ атаковала Украину ракетой "Искандер" и 58-ю ударными беспилотниками, противовоздушная оборона обезвредила 52 дрона.

Источник: сводка Воздушных сил ВСУ

Дословно: "В ночь на 14 сентября (с 21.00 13 сентября) противник атаковал баллистической ракетой Искандер-М/KN-23, и 58-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, более 25 из них – шахеды".

Детали: По состоянию на 9:00 ПВО обезвредила 52 российских беспилотника типа Shahed, Гербера и других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание ракеты и 6 ударных БпЛА на 3 локациях, а также падение обломков на 2 локациях.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Воздушные силы предупреждают, что утром 14 сентября РФ атакует новой волной БПЛА с северо-восточного направления.