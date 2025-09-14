Усі розділи
Рубіо має сумніви, що Росія навмисно спрямувала свої дрони на Польщу

Ірина Кутєлєва, Тетяна ОлійникНеділя, 14 вересня 2025, 09:59
Рубіо має сумніви, що Росія навмисно спрямувала свої дрони на Польщу
Рубіо. Фото - getty images

Держсекретар США Марко Рубіо назвав неприйнятним вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі, однак сумнівається, що РФ навмисно спрямувала їх на польську територію.

Джерело: заяву американського держсекретаря наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Як зазначив Рубіо, у США вважають інцидент з російськими дронами у Польщі "неприпустимою, сумною і небезпечною подією".

"Немає жодних сумнівів: дрони були запущені навмисно. Питання в тому, чи були дрони націлені конкретно на Польщу", – додав він.

Рубіо сказав, що якщо дрони були націлені на Польщу, "якщо докази приведуть нас до цього висновку, то, очевидно, це буде кроком, що веде до серйозної ескалації".

"Є й низка інших можливостей, але я думаю, що ми хотіли б отримати всі факти і проконсультуватися з нашими союзниками, перш ніж робити конкретні висновки", – зазначив держсекретар.

Нагадаємо, у ніч на 10 вересня під час нападу Росії на Україну російські безпілотники щонайменше 19 разів порушили повітряний простір Польщі.

За останніми даними, фрагменти російських дронів були знайдені в 17 населених пунктах на території п'яти воєводств Польщі, найбільше – 10 – у Люблінському воєводстві.

На цьому тлі Північноатлантичний Альянс вирішив розпочати операцію під назвою "Східний вартовий" (Eastern Sentry) для зміцнення свого східного флангу.

Президент США Дональд Трамп заявив, що російські дрони могли вторгнутися на територію Польщі "помилково".

