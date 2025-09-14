Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Рубио сомневается, что Россия намеренно направила свои дроны на Польшу

Ирина Кутелева, Татьяна ОлейникВоскресенье, 14 сентября 2025, 09:59
Рубио сомневается, что Россия намеренно направила свои дроны на Польшу
Рубио. Фото - getty images

Госсекретарь США Марко Рубио назвал неприемлемым вторжение российских дронов в воздушное пространство Польши, однако сомневается, что РФ намеренно направила их на польскую территорию.

Источник: заявление американского госсекретаря приводит Reuters, сообщает "Европейская правда"

Детали: Как отметил Рубио, в США считают инцидент с российскими дронами в Польше "недопустимым, печальным и опасным событием".

Реклама:

"Нет никаких сомнений: дроны были запущены намеренно. Вопрос в том, были ли дроны нацелены конкретно на Польшу", – добавил он.

Рубио сказал, что если дроны были нацелены на Польшу, "если доказательства приведут нас к этому выводу, то, очевидно, это будет шагом, ведущим к серьезной эскалации".

"Есть и ряд других возможностей, но я думаю, что мы хотели бы получить все факты и проконсультироваться с нашими союзниками, прежде чем делать конкретные выводы", – отметил госсекретарь.

РЕКЛАМА:

Напомним, в ночь на 10 сентября во время нападения России на Украину российские беспилотники по меньшей мере 19 раз нарушили воздушное пространство Польши.

По последним данным, фрагменты российских дронов были найдены в 17 населенных пунктах на территории пяти воеводств Польши, больше всего – 10 – в Люблинском воеводстве.

На этом фоне Североатлантический Альянс решил начать операцию под названием "Восточный часовой" (Eastern Sentry) для укрепления своего восточного фланга.

Президент США Дональд Трамп заявил, что российские дроны могли вторгнуться на территорию Польши "по ошибке".

ПольшаСШАРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский: РФ планирует две тяжелые наступательные кампании, три предыдущие – провалились
Reuters: США одобрили первые поставки оружия Украине за счет союзников НАТО
В ОП состоялась встреча президента со "Слугами народа"
Детективу НАБУ, который вел дело Миндыча, сообщили о новом подозрении
Трамп заявил, что Зеленскому придется пойти на сделку
Почти за год уволили 57 прокуроров со статусом инвалидности
Все новости...
Польша
"Бродяги из Сарматии". Как казаки помогли Речи Посполитой стать великой и пострадали от величия шляхты
Косиняк-Камыш: Польша поддержит санкционные шаги Трампа против России
Госсекретарь США еще не уверен, что российские дроны намеренно направили в Польшу
Последние новости
03:14
Россияне атаковали Черкасщину дронами, есть последствия для критической инфраструктуры – ОВА
02:46
Трамп прибыл в Великобританию со вторым государственным визитом
01:52
МАГАТЭ зафиксировало обстрелы и "черный дым" возле ЗАЭС
01:41
UCI сомневается в возможности проведения в Испании международных велогонок
01:12
В Германии прошла серия обысков у подозреваемых в правом экстремизме
00:30
После разговора с Трампом фон дер Ляйен анонсировала 19-й пакет санкций ЕС против России
23:53
Monobank обновил "Дашборд" – теперь можно подробнее посмотреть, на что тратят деньги его клиенты
23:53
Формула-1 объявила расписание спринтерских гонок сезона-2026
23:47
Зеленский: РФ планирует две тяжелые наступательные кампании, три предыдущие – провалились
23:40
Украинское дерби во втором туре: расписание матчей ХИТа и Kyiv Futsal в Лиге чемпионов
Все новости...
Реклама:
Реклама: