У Німеччині зростає побоювання громадян щодо нападу Росії на країну НАТО

Більшість громадян Німеччини побоюються нападу Росії на країну-члена НАТО після інциденту з російськими дронами, які залетіли в Польщу.

Джерело: про це свідчать дані опитування INSA на замовлення Bild, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Опитування показало, що 62% респондентів бояться, що Росія може напасти і на країну-члена НАТО, наприклад, на Польщу чи Литву.

Лише 28% не вірять у такий сценарій, ще 10% опитаних не змогли дати відповідь.

Крім того, більшість респондентів виступають за посилення санкцій проти Росії у відповідь на провокації.

Зокрема, 49% висловились за негайне припинення всіх поставок газу та нафти з Росії до ЄС, 33% проти цього.

Крім того, 51% опитаних хочуть, щоб заморожені російські активи були використані для підтримки України. Лише 29% опитаних відкидають цю ідею.

Як відомо, у ніч на 10 вересня під час нападу Росії на Україну російські безпілотники щонайменше 19 разів порушили повітряний простір Польщі.

За останніми даними, фрагменти російських дронів були знайдені в 17 населених пунктах на території п'яти воєводств Польщі, найбільше – 10 – у Люблінському воєводстві.

На цьому тлі Північноатлантичний Альянс вирішив розпочати операцію під назвою "Східний вартовий" (Eastern Sentry) для зміцнення свого східного флангу.