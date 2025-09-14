Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Німеччині зростає побоювання громадян щодо нападу Росії на країну НАТО

Ірина Кутєлєва, Тетяна ОлійникНеділя, 14 вересня 2025, 12:08
У Німеччині зростає побоювання громадян щодо нападу Росії на країну НАТО
Фото - getty images

Більшість громадян Німеччини побоюються нападу Росії на країну-члена НАТО після інциденту з російськими дронами, які залетіли в Польщу.

Джерело: про це свідчать дані опитування INSA на замовлення Bild, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Опитування показало, що 62% респондентів бояться, що Росія може напасти і на країну-члена НАТО, наприклад, на Польщу чи Литву.

Реклама:

Лише 28% не вірять у такий сценарій, ще 10% опитаних не змогли дати відповідь.

Крім того, більшість респондентів виступають за посилення санкцій проти Росії у відповідь на провокації.

Зокрема, 49% висловились за негайне припинення всіх поставок газу та нафти з Росії до ЄС, 33% проти цього.

614РЕКЛАМА:

Крім того, 51% опитаних хочуть, щоб заморожені російські активи були використані для підтримки України. Лише 29% опитаних відкидають цю ідею.

Як відомо, у ніч на 10 вересня під час нападу Росії на Україну російські безпілотники щонайменше 19 разів порушили повітряний простір Польщі.

За останніми даними, фрагменти російських дронів були знайдені в 17 населених пунктах на території п'яти воєводств Польщі, найбільше – 10 – у Люблінському воєводстві.

На цьому тлі Північноатлантичний Альянс вирішив розпочати операцію під назвою "Східний вартовий" (Eastern Sentry) для зміцнення свого східного флангу.

НімеччинаНАТОопитування
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
У Євросоюзі схвалили рекомендації щодо виходу українців зі статусу тимчасового захисту
Bloomberg: ЄС відклав оголошення 19-го пакета санкцій проти РФ після вимог Трампа
відеоВерховна Рада відновила прямі трансляції засідань уперше від початку повномасштабної війни
"ГУРкіт" досяг Владивостока: вибухи пролунали у військових РФ, причетних до страт полонених
СБУ у Львові три дні проводитиме контррозвідувальні заходи
Зеленський пояснив, який сигнал посилає Путін вторгненням дронів в країни НАТО
Усі новини...
Німеччина
Президенти Португалії та Німеччини пообіцяли завжди підтримувати Україну
Bild: Уряд Німеччини виділить на допомогу Україні на €10 млрд менше, ніж просило Міноборони ФРН
Німеччина хоче посилити візові обмеження для росіян у Шенгені
Останні новини
15:53
Дебютант Формули-1 стане напарником Ферстаппена в Red Bull у 2026 році
15:28
Чому благодійні внески у школах не можуть бути обов’язковими і що робити, якщо від вас їх вимагають
15:18
Запаси газу в українських сховищах вперше перевищили минулорічні показники
15:14
ЗМІ: Дах будинка у Польщі під час вторгнення БпЛА розвалив не дрон, а ракета з F-16
14:56
Чому День захисників та захисниць України тепер 1 жовтня: історія свята
14:52
футболЛіга чемпіонів 2025/26: без українських клубів, але з п’ятьма нашими легіонерами
14:27
Вступ України в ЄС: Данія працює над просуванням перемовин без відкриття кластерів
14:22
"Хотів більше уваги": у Києві засудили чоловіка, який до смерті побив свою співмешканку
14:08
відеоНа Київщині "списане" армійське пальне продавали переодягненим у військових цивільним
14:05
Лукашенко тисне на банки: треба більше грошей
Усі новини...
Реклама:
Реклама: