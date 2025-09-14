Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Германии растут опасения граждан по поводу нападения России на страну НАТО

Ирина Кутелева, Татьяна ОлейникВоскресенье, 14 сентября 2025, 12:08
В Германии растут опасения граждан по поводу нападения России на страну НАТО
Фото - getty images

Большинство граждан Германии опасаются нападения России на страну-члена НАТО после инцидента с российскими дронами, залетевшими в Польшу.

Источник: об этом свидетельствуют данные опроса INSA по заказу Bild, сообщает "Европейская правда"

Детали: Опрос показал, что 62% респондентов боятся, что Россия может напасть и на страну-члена НАТО, например, на Польшу или Литву.

Реклама:

Только 28% не верят в такой сценарий, еще 10% опрошенных затруднились ответить.

Кроме того, большинство респондентов выступают за усиление санкций против России в ответ на провокации.

В частности, 49% высказались за немедленное прекращение всех поставок газа и нефти из России в ЕС, 33% против этого.

РЕКЛАМА:

Кроме того, 51% опрошенных хотят, чтобы замороженные российские активы были использованы для поддержки Украины. Лишь 29% опрошенных отвергают эту идею.

Как известно, в ночь на 10 сентября во время нападения России на Украину российские беспилотники по меньшей мере 19 раз нарушили воздушное пространство Польши.

По последним данным, фрагменты российских дронов были найдены в 17 населенных пунктах на территории пяти воеводств Польши, больше всего – 10 – в Люблинском воеводстве.

На этом фоне Североатлантический Альянс решил начать операцию под названием "Восточный часовой" (Eastern Sentry) для укрепления своего восточного фланга.

ГерманияНАТОопрос
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Детективу НАБУ, который вел дело Миндыча, сообщили о новом подозрении
Трамп заявил, что Зеленскому придется пойти на сделку
Почти за год уволили 57 прокуроров со статусом инвалидности
видео, фотоИз-за пожара в ужгородской больнице погиб 74-летний пациент
СМИ: Крышу дома в Польше во время вторжения БПЛА развалил не дрон, а ракета с F-16
В Евросоюзе одобрили рекомендации по выходу украинцев из статуса временной защиты
Все новости...
Германия
Президенты Португалии и Германии пообещали всегда поддерживать Украину
Bild: Правительство Германии выделит на помощь Украине на €10 млрд меньше, чем просило Минобороны ФРГ
Германия хочет ужесточить визовые ограничения для россиян в Шенгене
Последние новости
20:01
Спасатели 10 часов тушили пожар в Киевской области после попадания дрона РФ
19:58
Премьер-министр Испании выступил за отстранение Израиля от международного спорта
19:45
ШИ-технологии добрались до Бога: как миллионы людей обращаются в высшие силы через чат-боты
19:36
Украинская Swarmer привлекла $15 млн на развитие роевых дронов с ИИ
19:27
Нацбанк показал курс доллара и евро на среду 17 сентября
19:24
СМИ: Дрон "Гербера", который в конце июля упал в Литве, был запущен с территории Беларуси
19:08
В метро Киева во время обстрелов перестали пускать местную собаку: активисты просят отреагировать
19:04
OpenAI запускает ChatGPT с родительским контролем для подростков
18:59
США отменили введенные при Байдене ограничения на безвизовые поездки для Венгрии
18:52
фотоДом Дэвида Линча в Голливуде выставили на продажу
Все новости...
Реклама:
Реклама: