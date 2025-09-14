Усі розділи
Реакція Трампа на дрони РФ в Польщі викликала занепокоєння в Європі – Reuters

Ірина Кутєлєва, Тетяна ОлійникНеділя, 14 вересня 2025, 12:35
Трамп. Фото - getty images

Реакція президента США Дональда Трампа на вторгнення російських дронів до Польщі викликала занепокоєння в європейських столицях.

Джерело: про це агентству Reuters розповіли неназвані європейські дипломати, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За словами співрозмовників агентства, занепокоєння виникло через відмову Трампа публічно закликати Москву до відповіді за інцидент, а також відсутність участі США в його запобіганні.

Багато членів НАТО вже ставлять під сумнів готовність Трампа захищати їх у разі реального нападу Росії, зазначає агентство.

У публікації йдеться, що публічний коментар Трампа був сприйнятий як ще один приклад його підходу "Америка понад усе", який закликає європейських союзників взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку і взяти на себе витрати на допомогу Україні в її захисті від Росії.

Білий дім не відповів прямо на запитання про реакцію Трампа.

Водночас представник Білого дому на умовах анонімності заявив, що президент "хоче, щоб ця війна, яка була викликана некомпетентністю Джо Байдена, закінчилася якомога швидше", і що Росія і Україна повинні зупинити конфлікт, а Європа повинна "зробити свій внесок, чинячи економічний тиск на країни, які фінансують війну".

Нагадаємо, у ніч на 10 вересня під час нападу Росії на Україну російські безпілотники щонайменше 19 разів порушили повітряний простір Польщі.

За останніми даними, фрагменти російських дронів були знайдені в 17 населених пунктах на території п'яти воєводств Польщі, найбільше – 10 – у Люблінському воєводстві.

На цьому тлі Північноатлантичний Альянс вирішив розпочати операцію під назвою "Східний вартовий" (Eastern Sentry) для зміцнення свого східного флангу.

Президент США Дональд Трамп заявив, що російські дрони могли вторгнутися на територію Польщі "помилково".

