Реакция Трампа на дроны РФ в Польше вызвала беспокойство в Европе – Reuters

Ирина Кутелева, Татьяна ОлейникВоскресенье, 14 сентября 2025, 12:35
Трамп. Фото - getty images

Реакция президента США Дональда Трампа на вторжение российских дронов в Польшу вызвала беспокойство в европейских столицах.

Источник: об этом агентству Reuters рассказали неназванные европейские дипломаты, сообщает "Европейская правда"

Детали: По словам собеседников агентства, беспокойство возникло из-за отказа Трампа публично призвать Москву к ответу за инцидент, а также отсутствие участия США в его предотвращении.

Многие члены НАТО уже ставят под сомнение готовность Трампа защищать их в случае реального нападения России, отмечает агентство.

В публикации говорится, что публичный комментарий Трампа был воспринят как еще один пример его подхода "Америка превыше всего", который призывает европейских союзников взять на себя большую ответственность за собственную безопасность и взять на себя расходы на помощь Украине в ее защите от России.

Белый дом не ответил прямо на вопрос о реакции Трампа.

В то же время представитель Белого дома на условиях анонимности заявил, что президент "хочет, чтобы эта война, которая была вызвана некомпетентностью Джо Байдена, закончилась как можно скорее", и что Россия и Украина должны остановить конфликт, а Европа должна "внести свой вклад, оказывая экономическое давление на страны, которые финансируют войну".

Напомним, в ночь на 10 сентября во время нападения России на Украину российские беспилотники по меньшей мере 19 раз нарушили воздушное пространство Польши.

По последним данным, фрагменты российских дронов были найдены в 17 населенных пунктах на территории пяти воеводств Польши, больше всего – 10 – в Люблинском воеводстве.

На этом фоне Североатлантический Альянс решил начать операцию под названием "Восточный часовой" (Eastern Sentry) для укрепления своего восточного фланга.

Президент США Дональд Трамп заявил, что российские дроны могли вторгнуться на территорию Польши "по ошибке".

ТрампПольша
