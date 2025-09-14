Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Міністр оборони Румунії: F-16 були близькі до збиття дрона РФ, проте він повернувся в Україну

Ірина Кутєлєва, Тетяна ОлійникНеділя, 14 вересня 2025, 12:45
Міністр оборони Румунії: F-16 були близькі до збиття дрона РФ, проте він повернувся в Україну
фото - getty images

Міністр оборони Румунії Йонуц Моштяну заявив, що винищувачі F-16, які напередодні підіймались через російський дрон, були близькі до його збиття, проте не зробили цього.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву міністра  в ефірі Antena 3 CNN

Деталі: Як зазначив очільник румунського оборонного відомства, атаки російських безпілотників відбуваються все частіше у безпосередній близькості до території Румунії.

Реклама:

"Майже щотижня ми піднімаємо літаки в повітря, або наші, або наших німецьких партнерів", – сказав Моштяну.

За його словами, 13 вересня радари перехопили російський дрон і "побачили, що він входить в наш повітряний простір, літаки злетіли і побачили його".

"Вони були дуже близькі до того, щоб збити його. Дрон летів дуже низько, в якийсь момент він попрямував до України, це інформація, яку ми маємо зараз, що дрон залишив повітряний простір і повернувся до України", – зазначив глава Міноборони Румунії.

614РЕКЛАМА:

У суботу вдень румунська влада випустила повідомлення RO-Alert для північного району Тульчанського повіту, інформуючи громадян про те, що існує ймовірність падіння об'єктів з повітряного простору.

Міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою розповіла про намір порушити на засіданні Генасамблеї ООН питання провокацій РФ з дронами.

РумуніявинищувачіШахед
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
У Євросоюзі схвалили рекомендації щодо виходу українців зі статусу тимчасового захисту
Bloomberg: ЄС відклав оголошення 19-го пакета санкцій проти РФ після вимог Трампа
відеоВерховна Рада відновила прямі трансляції засідань уперше від початку повномасштабної війни
"ГУРкіт" досяг Владивостока: вибухи пролунали у військових РФ, причетних до страт полонених
СБУ у Львові три дні проводитиме контррозвідувальні заходи
Зеленський пояснив, який сигнал посилає Путін вторгненням дронів в країни НАТО
Усі новини...
Румунія
Румунія на засіданні Генасамблеї ООН обговорить російські провокації з дронами
Російський дрон 50 хвилин літав у повітряному просторі Румунії – Зеленський
У Румунії оголошували тривогу через ризик падіння "об'єктів з повітряного простору"
Останні новини
15:28
Чому благодійні внески у школах не можуть бути обов’язковими і що робити, якщо від вас їх вимагають
15:18
Запаси газу в українських сховищах вперше перевищили минулорічні показники
15:14
ЗМІ: Дах будинка у Польщі під час вторгнення БпЛА розвалив не дрон, а ракета з F-16
14:56
Чому День захисників та захисниць України тепер 1 жовтня: історія свята
14:52
футболЛіга чемпіонів 2025/26: без українських клубів, але з п’ятьма нашими легіонерами
14:27
Вступ України в ЄС: Данія працює над просуванням перемовин без відкриття кластерів
14:22
"Хотів більше уваги": у Києві засудили чоловіка, який до смерті побив свою співмешканку
14:08
відеоНа Київщині "списане" армійське пальне продавали переодягненим у військових цивільним
14:05
Лукашенко тисне на банки: треба більше грошей
13:50
футболСпортивна історія дня. Як Країна Басків штампує елітних тренерів для Англії, Іспанії та Франції
Усі новини...
Реклама:
Реклама: