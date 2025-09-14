Министр обороны Румынии: F-16 были близки к сбитию дрона РФ, однако он вернулся в Украину

Министр обороны Румынии Йонэц Моштяну заявил, что истребители F-16, которые накануне поднимались из-за российского дрона, были близки к его сбитию, однако не сделали этого.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление министра в эфире Antena 3 CNN

Источник: Как отметил глава румынского оборонного ведомства, атаки российских беспилотников происходят все чаще в непосредственной близости к территории Румынии.

"Почти каждую неделю мы поднимаем самолеты в воздух, или наши, или наших немецких партнеров", – сказал Моштяну.

По его словам, 13 сентября радары перехватили российский дрон и "увидели, что он входит в наше воздушное пространство, самолеты взлетели и увидели его".

"Они были очень близки к тому, чтобы сбить его. Дрон летел очень низко, в какой-то момент он направился к Украине, это информация, которую мы имеем сейчас, что дрон покинул воздушное пространство и вернулся в Украину", – отметил глава Минобороны Румынии.

В субботу днем румынские власти выпустили сообщение RO-Alert для северного района Тульчанского уезда, информируя граждан о том, что существует вероятность падения объектов из воздушного пространства.

Министр иностранных дел Румынии Оана Цою рассказала о намерении поднять на заседании Генассамблеи ООН вопрос провокаций РФ с дронами.