ГУР та ССО здійснили комбіновану атаку на залізничну інфраструктуру Росії – джерело

Тетяна Олійник, Валентина РоманенкоНеділя, 14 вересня 2025, 14:16
фото із соцмереж

Головне управління розвідки та Сили спеціальних операцій 13 й 14 вересня здійснили операцію з ураження російської залізниці за напрямком Орел-Курськ.

Джерело: джерела "Української правди" в ГУР

Деталі: За інформацією співрозмовника, напередодні на залізничному перегоні Малоархангельск-Глазуновка співробітники РЖД виявили невідомі міни. До вказаного місця окупанти викликали інженерний розрахунок спецпідрозділу росгвардії.

Пряма мова: "Проте під час невдалого розмінування відбувся підрив, внаслідок якого двоє російських "росгвардійців" ліквідовано, а один отримав мінно-вибухову ампутацію обох нижніх кінцівок".

 
фото із соцмереж
 
фото із соцмереж

Деталі: Внаслідок вибуху зупинилось залізничне сполучення федерального значення, затримувались понад 15 поїздів в обох напрямках.

Ще одна атака була в ніч на 14 вересня. Після 2 години ночі стався підрив залізничного сполучення Санкт-Петербург – Псков на перегоні Строганово-Мшинська.

Там внаслідок атаки зійшов з рейок локомотив та знищено 15 паливних цистерн разом з пальним.

Як зазначає джерело в ГУР, операції здійснено спільно з підрозділами Сил Оборони України.

Також додають, що ці залізничні гілки є критично важливими логістичними ланками в постачанні окупаційних військ на Харківському та Сумському напрямках.

Пряма мова: "У результаті руйнування залізничної інфраструктури на цих ділянках, росіяни відчують значні ускладнення в логістиці, що своєю чергою суттєво відобразиться на їхній спроможності здійснювати активні дії проти українських Сил Оборони".

Що передувало: 

Раніше росіяни повідомляли, що внаслідок вибуху на залізничних коліях в Орловській області РФ загинули двоє співробітників Росгвардії, ще один перебуває у важкому стані, затримується низка поїздів.

