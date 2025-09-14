Все разделы
ГУР и ССО осуществили комбинированную атаку на железнодорожную инфраструктуру России – источник

Татьяна Олейник, Валентина РоманенкоВоскресенье, 14 сентября 2025, 14:16
ГУР и ССО осуществили комбинированную атаку на железнодорожную инфраструктуру России – источник
фото из соцсетей

Главное управление разведки и Силы специальных операций 13 и 14 сентября осуществили операцию по поражению российской железной дороги по направлению Орел-Курск.

Источник: источники "Украинской правды" в ГУР

Детали: По информации собеседника, накануне на железнодорожном перегоне Малоархангельск-Глазуновка сотрудники РЖД обнаружили неизвестные мины. К указанному месту оккупанты вызвали инженерный расчет спецподразделения росгвардии.

Прямая речь: "Однако во время неудачного разминирования произошел подрыв, в результате которого двое российских "росгвардейцев" ликвидированы, а один получил минно-взрывную ампутацию обеих нижних конечностей".

 
фото из соцсетей
 
фото из соцсетей

Детали: В результате взрыва остановилось железнодорожное сообщение федерального значения, задерживались более 15 поездов в обоих направлениях.

Еще одна атака была в ночь на 14 сентября. После 2 часов ночи произошел подрыв железнодорожного сообщения Санкт-Петербург – Псков на перегоне Строганово-Мшинская.

Там в результате атаки сошел с рельсов локомотив и уничтожено 15 топливных цистерн вместе с топливом.

Как отмечает источник в ГУР, операции осуществлены совместно с подразделениями Сил обороны Украины.

Также добавляют, что эти железнодорожные ветки являются критически важными логистическими звеньями в снабжении оккупационных войск на Харьковском и Сумском направлениях.

Прямая речь: "В результате разрушения железнодорожной инфраструктуры на этих участках, россияне испытают значительные затруднения в логистике, что, в свою очередь, существенно отразится на их способности осуществлять активные действия против украинских Сил обороны".

Что предшествовало:

Ранее россияне сообщали, что в результате взрыва на железнодорожных путях в Орловской области РФ погибли два сотрудника Росгвардии, еще один находится в тяжелом состоянии, задерживается ряд поездов.

Росcияразведка
