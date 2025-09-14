Усі розділи
Туск закликав польських політиків зупинити хвилю "проросійських настроїв"

Уляна Кричковська, Тетяна ОлійникНеділя, 14 вересня 2025, 15:18
Туск закликав польських політиків зупинити хвилю проросійських настроїв
Туск. Фото - getty images

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що в країні "зростає хвиля проросійських настроїв" і роль політиків "зупинити її".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Туска в соцмережі Х

Деталі: У неділю, 14 вересня, Туск заявив, що в наразі в країні "зростає хвиля проросійських настроїв і ворожості до України". 

За його словами, ця хвиля "створена Кремлем на основі справжніх страхів і емоцій". 

"Роль політиків полягає в тому, щоб зупинити цю хвилю, а не піддаватися їй. Це випробування на патріотизм і зрілість для всього польського політичного класу", – наголосив польський прем’єр.

Зауважимо, минулого тижня на територію Польщі залетіло кілька російських безпілотників, які зокрема спричинили шкоду країні. Також 12 вересня розпочалися спільні російсько-білоруські навчання "Запад". 

Ці події викликають загострення занепокоєння щодо дій Росії як серед політиків, так і серед населення Польщі.

На тлі занепокоєння цими навчаннями Польща повністю закрила кордон з Білоруссю з вечора 11 вересня, причому таке рішення ухвалили ще до інциденту з падінням російських дронів.

За останніми даними, фрагменти російських дронів були знайдені в 17 населених пунктах на території п'яти воєводств Польщі, найбільше – 10 – у Люблінському воєводстві.

На цьому тлі Північноатлантичний Альянс вирішив розпочати операцію під назвою "Східний вартовий" (Eastern Sentry) для зміцнення свого східного флангу.

ПольщаРосія
Польща
Реакція Трампа на дрони РФ в Польщі викликала занепокоєння в Європі – Reuters
Рубіо має сумніви, що Росія навмисно спрямувала свої дрони на Польщу
"Волоцюги із Сарматії". Як козаки допомогли Речі Посполитій стати великою та постраждали від величі шляхти 
