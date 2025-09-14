Туск призвал польских политиков остановить волну "пророссийских настроений"

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в стране "растет волна пророссийских настроений" и роль политиков "остановить ее".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост Туска в соцсети Х

Детали: В воскресенье, 14 сентября, Туск заявил, что в настоящее время в стране "растет волна пророссийских настроений и враждебности к Украине".

По его словам, эта волна "создана Кремлем на основе реальных страхов и эмоций".

"Роль политиков заключается в том, чтобы остановить эту волну, а не поддаваться ей. Это испытание на патриотизм и зрелость для всего польского политического класса", – подчеркнул польский премьер.

Отметим, на прошлой неделе на территорию Польши залетело несколько российских беспилотников, которые, в частности, нанесли ущерб стране. Также 12 сентября начались совместные российско-белорусские учения "Запад".

Эти события вызывают обострение беспокойства по поводу действий России как среди политиков, так и среди населения Польши.

На фоне беспокойства этими учениями Польша полностью закрыла границу с Беларусью с вечера 11 сентября, причем такое решение было принято еще до инцидента с падением российских дронов.

По последним данным, фрагменты российских дронов были найдены в 17 населенных пунктах на территории пяти воеводств Польши, больше всего – 10 – в Люблинском воеводстве.

На этом фоне Североатлантический альянс решил начать операцию под названием "Восточный страж" (Eastern Sentry) для укрепления своего восточного фланга.