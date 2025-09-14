Усі розділи
Рада нацбезпеки Ірану схвалила нову угоду з МАГАТЕ

Ольга КацімонНеділя, 14 вересня 2025, 17:17
Рада нацбезпеки Ірану схвалила нову угоду з МАГАТЕ
Фото: Islamic Republic News Agency

Рада національної безпеки Ірану у неділю офіційно схвалила новий "порядок співпраці" з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ).

Джерело: ВВС

Деталі: У заяві Ради зазначається, що текст домовленостей був розглянутий її ядерним комітетом.

Водночас у заяві наголошується: якщо проти Ірану чи його ядерних об’єктів буде здійснено будь-які "ворожі дії", включно з відновленням скасованих резолюцій Ради Безпеки ООН, виконання домовленостей буде зупинено.

Після ударів Ізраїлю та США по іранських ядерних об’єктах у червні доступ інспекторів МАГАТЕ до іранських ядерних об’єктів було припинено.

Передісторія:

  • 9 вересня міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі та генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі підписали в Каїрі угоду про відновлення двосторонніх контактів в умовах, що склалися після ізраїльсько-американських ударів по іранських ядерних об’єктах у червні. Посередником на переговорах виступив глава МЗС Єгипту Бадр Абдельаті.
  • Після ізраїльсько-американських ударів парламент Ірану та Конституційна рада наприкінці червня ухвалили закон про призупинення співпраці країни з МАГАТЕ.
  • Відповідно до закону, ухваленого в іранському парламенті після оголошення перемир’я з Ізраїлем, будь-яке відновлення співпраці з МАГАТЕ потребує погодження Верховної ради нацбезпеки.

ІранМАГАТЕядерна зброя
