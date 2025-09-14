Рада нацбезпеки Ірану схвалила нову угоду з МАГАТЕ
Неділя, 14 вересня 2025, 17:17
Рада національної безпеки Ірану у неділю офіційно схвалила новий "порядок співпраці" з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ).
Джерело: ВВС
Деталі: У заяві Ради зазначається, що текст домовленостей був розглянутий її ядерним комітетом.
Водночас у заяві наголошується: якщо проти Ірану чи його ядерних об’єктів буде здійснено будь-які "ворожі дії", включно з відновленням скасованих резолюцій Ради Безпеки ООН, виконання домовленостей буде зупинено.
Після ударів Ізраїлю та США по іранських ядерних об’єктах у червні доступ інспекторів МАГАТЕ до іранських ядерних об’єктів було припинено.
Передісторія:
- 9 вересня міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі та генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі підписали в Каїрі угоду про відновлення двосторонніх контактів в умовах, що склалися після ізраїльсько-американських ударів по іранських ядерних об’єктах у червні. Посередником на переговорах виступив глава МЗС Єгипту Бадр Абдельаті.
- Після ізраїльсько-американських ударів парламент Ірану та Конституційна рада наприкінці червня ухвалили закон про призупинення співпраці країни з МАГАТЕ.
- Відповідно до закону, ухваленого в іранському парламенті після оголошення перемир’я з Ізраїлем, будь-яке відновлення співпраці з МАГАТЕ потребує погодження Верховної ради нацбезпеки.