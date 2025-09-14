Рада нацбезпеки Ірану схвалила нову угоду з МАГАТЕ

Рада національної безпеки Ірану у неділю офіційно схвалила новий "порядок співпраці" з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ).

Джерело: ВВС

Деталі: У заяві Ради зазначається, що текст домовленостей був розглянутий її ядерним комітетом.

Водночас у заяві наголошується: якщо проти Ірану чи його ядерних об’єктів буде здійснено будь-які "ворожі дії", включно з відновленням скасованих резолюцій Ради Безпеки ООН, виконання домовленостей буде зупинено.

Після ударів Ізраїлю та США по іранських ядерних об’єктах у червні доступ інспекторів МАГАТЕ до іранських ядерних об’єктів було припинено.

Передісторія:

