Совет нацбезопасности Ирана одобрил новое соглашение с МАГАТЭ
Воскресенье, 14 сентября 2025, 17:17
Совет национальной безопасности Ирана в воскресенье официально одобрил новый "порядок сотрудничества" с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).
Источник: BBC
Детали: В заявлении Совета отмечается, что текст договорённостей был рассмотрен его ядерным комитетом.
В то же время в заявлении подчёркивается, что если против Ирана или его ядерных объектов будут предприняты какие-либо "враждебные действия", включая восстановление отменённых резолюций Совета Безопасности ООН, выполнение договорённостей будет прекращено.
После ударов Израиля и США по иранским ядерным объектам в июле доступ инспекторов МАГАТЭ к иранским ядерным объектам был прекращён.
Предыстория:
- 9 сентября министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подписали в Каире соглашение о возобновлении двусторонних контактов в условиях, сложившихся после израильско-американских ударов по иранским ядерным объектам в июне. Посредником на переговорах выступил глава МИД Египта Бадр Абдельати.
- После израильско-американских ударов парламент Ирана и Конституционный совет в конце июня приняли закон о приостановке сотрудничества страны с МАГАТЭ.
- Согласно закону, принятому в иранском парламенте после объявления перемирия с Израилем, любое возобновление сотрудничества с МАГАТЭ должно получить одобрение Верховного совета нацбезопасности.