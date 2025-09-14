Совет нацбезопасности Ирана одобрил новое соглашение с МАГАТЭ

Совет национальной безопасности Ирана в воскресенье официально одобрил новый "порядок сотрудничества" с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Источник: BBC

Детали: В заявлении Совета отмечается, что текст договорённостей был рассмотрен его ядерным комитетом.

В то же время в заявлении подчёркивается, что если против Ирана или его ядерных объектов будут предприняты какие-либо "враждебные действия", включая восстановление отменённых резолюций Совета Безопасности ООН, выполнение договорённостей будет прекращено.

После ударов Израиля и США по иранским ядерным объектам в июле доступ инспекторов МАГАТЭ к иранским ядерным объектам был прекращён.

Предыстория:

