Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Совет нацбезопасности Ирана одобрил новое соглашение с МАГАТЭ

Ольга КацимонВоскресенье, 14 сентября 2025, 17:17
Совет нацбезопасности Ирана одобрил новое соглашение с МАГАТЭ
Фото: Islamic Republic News Agency

Совет национальной безопасности Ирана в воскресенье официально одобрил новый "порядок сотрудничества" с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Источник: BBC

Детали: В заявлении Совета отмечается, что текст договорённостей был рассмотрен его ядерным комитетом.

Реклама:

В то же время в заявлении подчёркивается, что если против Ирана или его ядерных объектов будут предприняты какие-либо "враждебные действия", включая восстановление отменённых резолюций Совета Безопасности ООН, выполнение договорённостей будет прекращено.

После ударов Израиля и США по иранским ядерным объектам в июле доступ инспекторов МАГАТЭ к иранским ядерным объектам был прекращён.

Предыстория:

РЕКЛАМА:
  • 9 сентября министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подписали в Каире соглашение о возобновлении двусторонних контактов в условиях, сложившихся после израильско-американских ударов по иранским ядерным объектам в июне. Посредником на переговорах выступил глава МИД Египта Бадр Абдельати.
  • После израильско-американских ударов парламент Ирана и Конституционный совет в конце июня приняли закон о приостановке сотрудничества страны с МАГАТЭ.
  • Согласно закону, принятому в иранском парламенте после объявления перемирия с Израилем, любое возобновление сотрудничества с МАГАТЭ должно получить одобрение Верховного совета нацбезопасности.

ИранМАГАТЭядерное оружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский: РФ планирует две тяжелые наступательные кампании, три предыдущие – провалились
Reuters: США одобрили первые поставки оружия Украине за счет союзников НАТО
В ОП состоялась встреча президента со "Слугами народа"
Детективу НАБУ, который вел дело Миндыча, сообщили о новом подозрении
Трамп заявил, что Зеленскому придется пойти на сделку
Почти за год уволили 57 прокуроров со статусом инвалидности
Все новости...
Иран
Иран заявил, что построил военные заводы в "нескольких странах"
США ввели новые санкции против иранского "теневого флота", который поставлял нефть в Китай
Бойкот арабов и зарезанные куры в Тегеране: как израильский футбол сбежал из Азии и осел в Европе
Последние новости
03:14
Россияне атаковали Черкасщину дронами, есть последствия для критической инфраструктуры – ОВА
02:46
Трамп прибыл в Великобританию со вторым государственным визитом
01:52
МАГАТЭ зафиксировало обстрелы и "черный дым" возле ЗАЭС
01:41
UCI сомневается в возможности проведения в Испании международных велогонок
01:12
В Германии прошла серия обысков у подозреваемых в правом экстремизме
00:30
После разговора с Трампом фон дер Ляйен анонсировала 19-й пакет санкций ЕС против России
23:53
Monobank обновил "Дашборд" – теперь можно подробнее посмотреть, на что тратят деньги его клиенты
23:53
Формула-1 объявила расписание спринтерских гонок сезона-2026
23:47
Зеленский: РФ планирует две тяжелые наступательные кампании, три предыдущие – провалились
23:40
Украинское дерби во втором туре: расписание матчей ХИТа и Kyiv Futsal в Лиге чемпионов
Все новости...
Реклама:
Реклама: