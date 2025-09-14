Усі розділи
На околицях Ніжина БпЛА влучили у два підприємства критичної інфраструктури – мер

Катерина ТищенкоНеділя, 14 вересня 2025, 17:19
На околицях Ніжина БпЛА влучили у два підприємства критичної інфраструктури – мер
Дим від вибуху у Ніжині 14 вересня 2025 року. Суспільне Чернігів

На околицях Ніжина Чернігівської області в неділю зафіксували влучання російських безпілотників на двох підприємствах критичної інфраструктури.

Джерело: міський голова Ніжина Олександр Кодола у Facebook та в коментарі Суспільному

Деталі: О 12:53 Кодола повідомив у соцмережі, що Ніжинський район перебував під атакою ворожих БпЛА, і уламки збитого "Шахеда" впали в центрі міста.

Згодом у коментарі Суспільному він повідомив про влучання на двох підприємствах критичної інфраструктури на околицях Ніжина.

"Постраждалих немає, але є пожежі, тому працюємо над їх ліквідацією", – прокоментував Кодола.

Оновлено: Пізніше Кодола повідомив Суспільному, що близько 16:20 сталося влучання у приватне підприємство на околиці Ніжина, яке займається паливними матеріалами. Там уражений один резервуар пального, тому відбулося загорання.

"Пожежу ліквідовують. Наразі інформації про поранених чи загиблих немає", – сказав міський голова.

Чернігівська областьбезпілотники
