В окрестностях Нежина БпЛА попали в два предприятия критической инфраструктуры – мэр

Дым от взрыва в Нежине 14 сентября 2025 года. Суспільне Чернігів

В окрестностях Нежина Черниговской области в воскресенье зафиксировали попадание российских беспилотников в два предприятия критической инфраструктуры.

Источник: городской голова Нежина Александр Кодола в Facebook и в комментарии Суспільному

Детали: В 12:53 Кодола сообщил в соцсети, что Нежинский район подвергся атаке вражеских БпЛА, и обломки сбитого "Шахеда" упали в центре города.

Реклама:

Впоследствии в комментарии Суспільному он сообщил о попадании на два предприятия критической инфраструктуры в окрестностях Нежина.

"Пострадавших нет, но есть пожары, поэтому работаем над их ликвидацией", – прокомментировал Кодола.

Обновлено: Позже Кодола сообщил Суспільному, что около 16:20 произошло попадание в частное предприятие на окраине Нежина, которое занимается топливными материалами. Там поражен один резервуар топлива, поэтому произошло возгорание.

РЕКЛАМА:

"Пожар ликвидируют. На данный момент информации о раненых или погибших нет", – сказал городской голова.