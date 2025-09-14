В окрестностях Нежина БпЛА попали в два предприятия критической инфраструктуры – мэр
В окрестностях Нежина Черниговской области в воскресенье зафиксировали попадание российских беспилотников в два предприятия критической инфраструктуры.
Источник: городской голова Нежина Александр Кодола в Facebook и в комментарии Суспільному
Детали: В 12:53 Кодола сообщил в соцсети, что Нежинский район подвергся атаке вражеских БпЛА, и обломки сбитого "Шахеда" упали в центре города.
Впоследствии в комментарии Суспільному он сообщил о попадании на два предприятия критической инфраструктуры в окрестностях Нежина.
"Пострадавших нет, но есть пожары, поэтому работаем над их ликвидацией", – прокомментировал Кодола.
Обновлено: Позже Кодола сообщил Суспільному, что около 16:20 произошло попадание в частное предприятие на окраине Нежина, которое занимается топливными материалами. Там поражен один резервуар топлива, поэтому произошло возгорание.
"Пожар ликвидируют. На данный момент информации о раненых или погибших нет", – сказал городской голова.