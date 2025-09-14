Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В окрестностях Нежина БпЛА попали в два предприятия критической инфраструктуры – мэр

Катерина ТищенкоВоскресенье, 14 сентября 2025, 17:19
В окрестностях Нежина БпЛА попали в два предприятия критической инфраструктуры – мэр
Дым от взрыва в Нежине 14 сентября 2025 года. Суспільне Чернігів

В окрестностях Нежина Черниговской области в воскресенье зафиксировали попадание российских беспилотников в два предприятия критической инфраструктуры.

Источник: городской голова Нежина Александр Кодола в Facebook и в комментарии Суспільному

Детали: В 12:53 Кодола сообщил в соцсети, что Нежинский район подвергся атаке вражеских БпЛА, и обломки сбитого "Шахеда" упали в центре города.

Реклама:

Впоследствии в комментарии Суспільному он сообщил о попадании на два предприятия критической инфраструктуры в окрестностях Нежина.

"Пострадавших нет, но есть пожары, поэтому работаем над их ликвидацией", – прокомментировал Кодола.

Обновлено: Позже Кодола сообщил Суспільному, что около 16:20 произошло попадание в частное предприятие на окраине Нежина, которое занимается топливными материалами. Там поражен один резервуар топлива, поэтому произошло возгорание.

РЕКЛАМА:

"Пожар ликвидируют. На данный момент информации о раненых или погибших нет", – сказал городской голова.

Черниговская областьбеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Детективу НАБУ, который вел дело Миндыча, сообщили о новом подозрении
Трамп заявил, что Зеленскому придется пойти на сделку
Почти за год уволили 57 прокуроров со статусом инвалидности
видео, фотоИз-за пожара в ужгородской больнице погиб 74-летний пациент
СМИ: Крышу дома в Польше во время вторжения БПЛА развалил не дрон, а ракета с F-16
В Евросоюзе одобрили рекомендации по выходу украинцев из статуса временной защиты
Все новости...
Черниговская область
Россияне атаковали дронами Черниговщину: погибла женщина, еще одна в тяжелом состоянии
До восьми возросло количество раненых из-за удара РФ по гуманитарной миссии в Черниговской области
В результате атак РФ в Херсонской области погиб мужчина, еще двое раненых – в Черниговской области
Последние новости
20:01
Спасатели 10 часов тушили пожар в Киевской области после попадания дрона РФ
19:58
Премьер-министр Испании выступил за отстранение Израиля от международного спорта
19:45
ШИ-технологии добрались до Бога: как миллионы людей обращаются в высшие силы через чат-боты
19:36
Украинская Swarmer привлекла $15 млн на развитие роевых дронов с ИИ
19:27
Нацбанк показал курс доллара и евро на среду 17 сентября
19:24
СМИ: Дрон "Гербера", который в конце июля упал в Литве, был запущен с территории Беларуси
19:08
В метро Киева во время обстрелов перестали пускать местную собаку: активисты просят отреагировать
19:04
OpenAI запускает ChatGPT с родительским контролем для подростков
18:59
США отменили введенные при Байдене ограничения на безвизовые поездки для Венгрии
18:52
фотоДом Дэвида Линча в Голливуде выставили на продажу
Все новости...
Реклама:
Реклама: