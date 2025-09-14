Зеленський – партнерам: Ми маємо дешевші рішення проти "Шахедів", ніж "Петріоти" й винищувачі

Президент Володимир Зеленський наголошує, що Україна має значно дешевші й більш системні рішення проти російських БпЛА, ніж партнери, й готова ділитися досвідом протидії цій загрозі.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Захист України – це дійсно спільне завдання. І ми готові навчити такому захисту всіх партнерів. Всі бачать, що росіяни розвідують, як винести війну на територію Польщі, Балтійських держав. Російська армія випробовує й Румунію.

Реклама:

Звісно, у НАТО є "Петріоти", інші системи та сильні винищувачі, але проти російських "Шахедів" та "Гербер" ми в Україні маємо значно дешевші, більш масовані та системні рішення. Важливо, щоб не втрачався час".

Передісторія: