Зеленський – партнерам: Ми маємо дешевші рішення проти "Шахедів", ніж "Петріоти" й винищувачі
Неділя, 14 вересня 2025, 23:24
Президент Володимир Зеленський наголошує, що Україна має значно дешевші й більш системні рішення проти російських БпЛА, ніж партнери, й готова ділитися досвідом протидії цій загрозі.
Джерело: вечірнє звернення президента
Пряма мова: "Захист України – це дійсно спільне завдання. І ми готові навчити такому захисту всіх партнерів. Всі бачать, що росіяни розвідують, як винести війну на територію Польщі, Балтійських держав. Російська армія випробовує й Румунію.
Реклама:
Звісно, у НАТО є "Петріоти", інші системи та сильні винищувачі, але проти російських "Шахедів" та "Гербер" ми в Україні маємо значно дешевші, більш масовані та системні рішення. Важливо, щоб не втрачався час".
Передісторія:
- 10 вересня близько двох десятків російських безпілотників вперше полетіли вглиб території Польщі і їх вперше почали збивати. Окремі БпЛА залетіли далеко на північ та у центр країни. Більшість уламків знайшли, найбільше – на території Люблінського воєводства, поруч з кордоном Білорусі. Один БпЛА зруйнував дах приватного будинку і пошкодив авто.
- ЗМІ повідомляли, що представники польської армії поїдуть в Україну, щоб навчитися техніці збивання дронів.
- 12 вересня у Міноборони Польщі заявили, що співпраця з українською стороною щодо протидії безпілотникам відбуватиметься на польській території.
- Зеленський запропонував партнерам започатковувати проєкти спільного фінансування та виробництва дронів-перехоплювачів.