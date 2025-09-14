Усі розділи
Зеленський – партнерам: Ми маємо дешевші рішення проти "Шахедів", ніж "Петріоти" й винищувачі

Катерина ТищенкоНеділя, 14 вересня 2025, 23:24
Зеленський – партнерам: Ми маємо дешевші рішення проти Шахедів, ніж Петріоти й винищувачі
Володимир Зеленський, фото Getty Images

Президент Володимир Зеленський наголошує, що Україна має значно дешевші й більш системні рішення проти російських БпЛА, ніж партнери, й готова ділитися досвідом протидії цій загрозі.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Захист України – це дійсно спільне завдання. І ми готові навчити такому захисту всіх партнерів. Всі бачать, що росіяни розвідують, як винести війну на територію Польщі, Балтійських держав. Російська армія випробовує й Румунію.

Звісно, у НАТО є "Петріоти", інші системи та сильні винищувачі, але проти російських "Шахедів" та "Гербер" ми в Україні маємо значно дешевші, більш масовані та системні рішення. Важливо, щоб не втрачався час".

Передісторія:

  • 10 вересня близько двох десятків російських безпілотників вперше полетіли вглиб території Польщі і їх вперше почали збивати. Окремі БпЛА залетіли далеко на північ та у центр країни. Більшість уламків знайшли, найбільше – на території Люблінського воєводства, поруч з кордоном Білорусі. Один БпЛА зруйнував дах приватного будинку і пошкодив авто.
  • ЗМІ повідомляли, що представники польської армії поїдуть в Україну, щоб навчитися техніці збивання дронів.
  • 12 вересня у Міноборони Польщі заявили, що співпраця з українською стороною щодо протидії безпілотникам відбуватиметься на польській території
  • Зеленський запропонував партнерам започатковувати проєкти спільного фінансування та виробництва дронів-перехоплювачів.

