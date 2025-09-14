Все разделы
Зеленский – партнерам: У нас есть более дешевые решения против "Шахедов", чем "Петриоты"

Катерина ТищенкоВоскресенье, 14 сентября 2025, 23:24
Зеленский – партнерам: У нас есть более дешевые решения против Шахедов, чем Петриоты
Владимир Зеленский, фото Getty Images

Президент Владимир Зеленский подчеркивает, что Украина имеет значительно более дешевые и более системные решения против российских БпЛА, чем партнеры, и готова делиться опытом противодействия этой угрозе.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Защита Украины – это действительно общая задача. И мы готовы научить такой защите всех партнеров. Все видят, что россияне разведывают, как вынести войну на территорию Польши, Балтийских государств. Российская армия испытывает и Румынию.

Конечно, у НАТО есть "Петриоты", другие системы и сильные истребители, но против российских "Шахедов" и "Гербер" мы в Украине имеем значительно более дешевые, более массированные и системные решения. Важно, чтобы не терялось время".

Предыстория:

  • 10 сентября около двух десятков российских беспилотников впервые полетели вглубь территории Польши и их впервые начали сбивать. Отдельные БпЛА залетели далеко на север и в центр страны. Большинство обломков уже нашли, больше всего – на территории Люблинского воеводства, рядом с границей Беларуси. Один БпЛА разрушил крышу частного дома и повредил авто.
  • Ранее СМИ сообщили, что представители польской армии поедут в Украину, чтобы обучиться технике сбивания дронов.
  • А 12 сентября в Минобороны Польши заявили, что сотрудничество с украинской стороной по противодействию беспилотникам будет происходить на польской территории.
  • Зеленский предложил партнерам начать проекты совместного финансирования и производства дронов-перехватчиков.

ЗеленскийбеспилотникиПВО
