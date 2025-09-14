Зеленский – партнерам: У нас есть более дешевые решения против "Шахедов", чем "Петриоты"

Президент Владимир Зеленский подчеркивает, что Украина имеет значительно более дешевые и более системные решения против российских БпЛА, чем партнеры, и готова делиться опытом противодействия этой угрозе.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Защита Украины – это действительно общая задача. И мы готовы научить такой защите всех партнеров. Все видят, что россияне разведывают, как вынести войну на территорию Польши, Балтийских государств. Российская армия испытывает и Румынию.

Реклама:

Конечно, у НАТО есть "Петриоты", другие системы и сильные истребители, но против российских "Шахедов" и "Гербер" мы в Украине имеем значительно более дешевые, более массированные и системные решения. Важно, чтобы не терялось время".

Предыстория: