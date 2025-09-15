"За українськими мірками – це 100% успіх": Сікорський про ефективність польської ППО

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що збиття трьох-чотирьох із 19 російських дронів польською ППО за українськими мірками могло б вважатися цілковитим успіхом.

Джерело: Сікорський в інтервʼю британському виданню The Guardian

Деталі: Сікорський відкинув припущення про те, що польська протиповітряна оборона була не готова до вторгнення, враховуючи, що з 19 дронів, які порушили польський повітряний простір, було збито лише три-чотири.

Реклама:

"Безпілотники не досягли своїх цілей, було завдано незначної шкоди майну, ніхто не постраждав. Якби це сталося в Україні, за українськими мірками, це було б 100% успіхом", – заявив міністр.

Він вважає, що вторгнення російських безпілотників у польський повітряний простір було частиною стратегії Кремля з поступової ескалації та перевірки реакції НАТО без ризику повномасштабної відповіді. Сікорський додав, що дрони були "холостими" та не несли вибухівки.

"Цікаво, що всі вони були холостими, що наводить мене на думку, що Росія намагалася випробувати нас, не розпочинаючи війну", – сказав Сікорський.

614РЕКЛАМА:

За словами Сікорського, якби російська атака призвела до людських жертв, відповідь Польщі була б "набагато жорсткішою". Водночас він відмовився уточнити, якою саме вона могла б бути.

"З таким агресором і брехуном, як Путін, працює лише найжорсткіший контртиск", – сказав він.

Сікорський також повідомив, що польські підрозділи пройдуть навчання у найкращих українських операторів протидії безпілотникам.

Пряма мова: "Українці мають краще обладнання для боротьби з російськими безпілотниками, і вони мають набагато глибший і сучасніший досвід протистояння російській армії. Це те, що громадськість і уряди на Заході повинні терміново інтегрувати у своє мислення... що саме українці будуть навчати нас, як протистояти Росії, а не навпаки".

Деталі: За словами міністра, тренування проходитимуть в навчальному центрі НАТО в Польщі, що є "безпечнішим середовищем", ніж в Україні.

Передісторія: