Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что сбивание трех-четырех из 19 российских дронов польской ПВО по украинским меркам могло бы считаться полным успехом.

Источник: Сикорский в интервью британскому изданию The Guardian

Детали: Сикорский отверг предположение о том, что польская противовоздушная оборона была не готова к вторжению, учитывая, что из 19 дронов, нарушивших польское воздушное пространство, было сбито только три-четыре.

Реклама:

"Беспилотники не достигли своих целей, был нанесен незначительный ущерб имуществу, никто не пострадал. Если бы это произошло в Украине, по украинским меркам, это было бы 100% успехом", — заявил министр.

Он считает, что вторжение российских беспилотников в польское воздушное пространство было частью стратегии Кремля по постепенной эскалации и проверке реакции НАТО без риска полномасштабного ответа. Сикорский добавил, что дроны были "холостыми" и не несли взрывчатки.

"Интересно, что все они были холостыми, что наводит меня на мысль, что Россия пыталась испытать нас, не начиная войну", – сказал Сикорский.

РЕКЛАМА:

По словам Сикорского, если бы российская атака привела к человеческим жертвам, ответ Польши был бы "гораздо более жестким". В то же время он отказался уточнить, какой именно она могла бы быть.

"С таким агрессором и лжецом, как Путин, работает только самое жесткое противодействие", – сказал он.

Сикорский также сообщил, что польские подразделения пройдут обучение у лучших украинских операторов противодействия беспилотникам.

Прямая речь: "Украинцы имеют лучшее оборудование для борьбы с российскими беспилотниками, и у них гораздо более глубокий и современный опыт противостояния российской армии. Это то, что общественность и правительства на Западе должны срочно интегрировать в свое мышление... что именно украинцы будут учить нас, как противостоять России, а не наоборот".

Детали: По словам министра, тренировки будут проходить в учебном центре НАТО в Польше, что является "более безопасной средой", чем в Украине.

Предыстория: