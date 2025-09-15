"По украинским меркам – это 100% успехом": Сикорский об эффективности польской ПВО
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что сбивание трех-четырех из 19 российских дронов польской ПВО по украинским меркам могло бы считаться полным успехом.
Источник: Сикорский в интервью британскому изданию The Guardian
Детали: Сикорский отверг предположение о том, что польская противовоздушная оборона была не готова к вторжению, учитывая, что из 19 дронов, нарушивших польское воздушное пространство, было сбито только три-четыре.
"Беспилотники не достигли своих целей, был нанесен незначительный ущерб имуществу, никто не пострадал. Если бы это произошло в Украине, по украинским меркам, это было бы 100% успехом", — заявил министр.
Он считает, что вторжение российских беспилотников в польское воздушное пространство было частью стратегии Кремля по постепенной эскалации и проверке реакции НАТО без риска полномасштабного ответа. Сикорский добавил, что дроны были "холостыми" и не несли взрывчатки.
"Интересно, что все они были холостыми, что наводит меня на мысль, что Россия пыталась испытать нас, не начиная войну", – сказал Сикорский.
По словам Сикорского, если бы российская атака привела к человеческим жертвам, ответ Польши был бы "гораздо более жестким". В то же время он отказался уточнить, какой именно она могла бы быть.
"С таким агрессором и лжецом, как Путин, работает только самое жесткое противодействие", – сказал он.
Сикорский также сообщил, что польские подразделения пройдут обучение у лучших украинских операторов противодействия беспилотникам.
Прямая речь: "Украинцы имеют лучшее оборудование для борьбы с российскими беспилотниками, и у них гораздо более глубокий и современный опыт противостояния российской армии. Это то, что общественность и правительства на Западе должны срочно интегрировать в свое мышление... что именно украинцы будут учить нас, как противостоять России, а не наоборот".
Детали: По словам министра, тренировки будут проходить в учебном центре НАТО в Польше, что является "более безопасной средой", чем в Украине.
Предыстория:
- Ранее СМИ сообщали, что представители польской армии поедут в Украину, чтобы научиться технике сбивания дронов.
- Впоследствии в Минобороны Польши заявили, что сотрудничество с украинской стороной по противодействию беспилотникам будет происходить на польской территории.
- 11 сентября начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши генерал Веслав Кукула и главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский обсудили правила обмена информацией о воздушных угрозах.