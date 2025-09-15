Російський удар по Запоріжжю: горять будинки, зникло електропостачання – ОВА

Внаслідок ворожого обстрілу Запорізького району в ніч на 15 вересня спалахнули приватні будинки, в одній із громад зникло електропостачання.

Джерело: начальник Запорізької ОВА Іван Федоров

Деталі: За словами Федорова, у результаті російського обстрілу сталося займання, зокрема у приватних будинках.

"Вибухи, які було чутно в місті – це ворожа атака на Запорізький район. Внаслідок атаки в одній із громад відсутнє електропостачання. Горять приватні будинки. На цю хвилину без постраждалих", – зазначив керівник ОВА.

