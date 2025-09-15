Усі розділи
Іван Д'яконовПонеділок, 15 вересня 2025, 03:13
Російський удар по Запоріжжю: горять будинки, зникло електропостачання – ОВА
Фото: Запорізька ОВА

Внаслідок ворожого обстрілу Запорізького району в ніч на 15 вересня спалахнули приватні будинки, в одній із громад зникло електропостачання. 

Джерело: начальник Запорізької ОВА Іван Федоров

Деталі: За словами Федорова, у результаті російського обстрілу сталося займання, зокрема у приватних будинках.

"Вибухи, які було чутно в місті – це ворожа атака на Запорізький район. Внаслідок атаки в одній із громад відсутнє електропостачання. Горять приватні будинки. На цю хвилину без постраждалих", – зазначив керівник ОВА.

 
 
 

Передісторія: 

  • О 02:29 Федоров повідомляв про загрозу застосування росіянами швидкісних ракет по Запорізькій області. О 02:34 начальник ОВА повідомив про вибухи в Запоріжжі.

Запоріжжявибухпожежаросійсько-українська війна
