Российский удар по Запорожью: горят дома, пропало электроснабжение – ОВА
Понедельник, 15 сентября 2025, 03:13
В результате вражеского обстрела Запорожского района в ночь на 15 сентября загорелись частные дома, в одной из общин пропало электроснабжение.
Источник: начальник Запорожской ОВА Иван Федоров
Детали: По словам Федорова, в результате российского обстрела произошло возгорание, в частности в частных домах.
Реклама:
"Взрывы, которые были слышны в городе – это вражеская атака на Запорожский район. В результате атаки в одной из общин отсутствует электроснабжение. Горят частные дома. На данный момент без пострадавших", – отметил руководитель ОВА.
Предыстория:
- В 02:29 Федоров сообщал об угрозе применения россиянами скоростных ракет по Запорожской области. В 02:34 начальник ОВА сообщил о взрывах в Запорожье.