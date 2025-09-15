Российский удар по Запорожью: горят дома, пропало электроснабжение – ОВА

В результате вражеского обстрела Запорожского района в ночь на 15 сентября загорелись частные дома, в одной из общин пропало электроснабжение.

Источник: начальник Запорожской ОВА Иван Федоров

Детали: По словам Федорова, в результате российского обстрела произошло возгорание, в частности в частных домах.

Реклама:

"Взрывы, которые были слышны в городе – это вражеская атака на Запорожский район. В результате атаки в одной из общин отсутствует электроснабжение. Горят частные дома. На данный момент без пострадавших", – отметил руководитель ОВА.

Предыстория: