Российский удар по Запорожью: горят дома, пропало электроснабжение – ОВА

Иван ДьяконовПонедельник, 15 сентября 2025, 03:13
Российский удар по Запорожью: горят дома, пропало электроснабжение – ОВА

В результате вражеского обстрела Запорожского района в ночь на 15 сентября загорелись частные дома, в одной из общин пропало электроснабжение.

Источник: начальник Запорожской ОВА Иван Федоров

Детали: По словам Федорова, в результате российского обстрела произошло возгорание, в частности в частных домах.

"Взрывы, которые были слышны в городе – это вражеская атака на Запорожский район. В результате атаки в одной из общин отсутствует электроснабжение. Горят частные дома. На данный момент без пострадавших", – отметил руководитель ОВА.

 
 
 

Предыстория:

  • В 02:29 Федоров сообщал об угрозе применения россиянами скоростных ракет по Запорожской области. В 02:34 начальник ОВА сообщил о взрывах в Запорожье.

