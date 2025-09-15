ЗСУ знешкодили 910 окупантів за добу
Понеділок, 15 вересня 2025, 07:43
Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – тільки за минулу добу відмінусували 910 окупантів та 35 ворожих артилерійських систем.
Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 15.09.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 095 520 (+910) осіб,
- бойових броньованих машин – 23 269 (+2) од,
- артилерійських систем – 32 784 (+35) од,
- РСЗВ – 1 488 (+1) од
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 59 409 (+323) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 61 698 (+84) од,
- спеціальної техніки – 3 965 (+1) од.
Дані уточнюються.