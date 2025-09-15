Усі розділи
ЗСУ знешкодили 910 окупантів за добу

Ірина БалачукПонеділок, 15 вересня 2025, 07:43
ЗСУ знешкодили 910 окупантів за добу
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – тільки за минулу добу відмінусували 910 окупантів та 35 ворожих артилерійських систем.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 15.09.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 095 520 (+910) осіб,  
  • бойових броньованих машин – 23 269 (+2) од,
  • артилерійських систем – 32 784 (+35) од,
  • РСЗВ – 1 488 (+1) од
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 59 409 (+323) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 61 698 (+84) од,
  • спеціальної техніки – 3 965 (+1) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
