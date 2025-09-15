Все разделы
ВСУ обезвредили 910 оккупантов за сутки

Ирина БалачукПонедельник, 15 сентября 2025, 07:43
ВСУ обезвредили 910 оккупантов за сутки
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за прошедшие сутки отминусовали 910 оккупантов и 35 вражеских артиллерийских систем.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 15.09.25 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 1 095 520 (+910) человек, 
  • боевых бронированных машин – 23 269 (+2) ед.,
  • артиллерийских систем – 32 784 (+35) ед.,
  • РСЗО – 1 488 (+1) ед.
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 59 409 (+323) ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 61 698 (+84) ед.,
  • специальной техники – 3 965 (+1) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
