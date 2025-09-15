ВСУ обезвредили 910 оккупантов за сутки
Понедельник, 15 сентября 2025, 07:43
Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за прошедшие сутки отминусовали 910 оккупантов и 35 вражеских артиллерийских систем.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 15.09.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 1 095 520 (+910) человек,
- боевых бронированных машин – 23 269 (+2) ед.,
- артиллерийских систем – 32 784 (+35) ед.,
- РСЗО – 1 488 (+1) ед.
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 59 409 (+323) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 61 698 (+84) ед.,
- специальной техники – 3 965 (+1) ед.
Данные уточняются.