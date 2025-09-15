Прем’єр Естонії: Європа ще далека від сили для стримування РФ

Європа ще далека від розвитку військової сили, необхідної для стримування Кремля, переконаний прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал.

Джерело: "Європейська правда" з посилання на інтерв’ю політика The Times

Пряма мова Міхала: "Росія є серйозною загрозою для Європи, НАТО та всіх розсудливих країн світу. Нас навіть вважали трохи параноїками, коли ми говорили про загрози з боку Росії (в минулому). Але зараз все, про що ми говорили в країнах Балтії, Польщі та Скандинавії, стало реальністю".

Деталі: Він зазначив, що вторгнення щонайменше 19 російських дронів у Польщу минулого тижня було першим випадком, коли НАТО "випробували в повітряному просторі".

Міхал висловив переконання, що реакція альянсу "переконливо пройшла випробування", але при цьому він вважає, що Європа ще далека від розвитку військової сили, необхідної для стримування Кремля.

"Європі знадобиться багато часу, щоб стати набагато сильнішою. Зараз ми ще на початку шляху", – сказав естонський прем’єр.

У цьому контексті він зазначив, що в Естонії, яка має порівняно невеликий дефіцит бюджету і один з найнижчих в Європі рівнів державного боргу відносно розміру економіки, швидке переозброєння вимагає болісних скорочень витрат і підвищення податків.

Міхал також хотів би, щоб європейські союзники об'єднали свої ресурси і спільно закуповували озброєння, щоб знизити витрати.

Передісторія: