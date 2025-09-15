Премьер Эстонии: Европа еще далека от силы для сдерживания РФ
Европа еще далека от развития военной силы, необходимой для сдерживания Кремля, убежден премьер-министр Эстонии Кристен Михал.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью политика The Times
Прямая речь Михала: "Россия является серьезной угрозой для Европы, НАТО и всех здравомыслящих стран мира. Нас даже считали немного параноиками, когда мы говорили об угрозах со стороны России (в прошлом). Но сейчас все, о чем мы говорили в странах Балтии, Польше и Скандинавии, стало реальностью".
Детали: Он отметил, что вторжение по меньшей мере 19 российских дронов в Польшу на прошлой неделе было первым случаем, когда НАТО "испытали в воздушном пространстве".
Михал выразил убеждение, что реакция альянса "убедительно прошла испытание", но при этом он считает, что Европа еще далека от развития военной силы, необходимой для сдерживания Кремля.
"Европе понадобится много времени, чтобы стать намного сильнее. Сейчас мы еще в начале пути", – сказал эстонский премьер.
В этом контексте он отметил, что в Эстонии, которая имеет сравнительно небольшой дефицит бюджета и один из самых низких в Европе уровней государственного долга относительно размера экономики, быстрое перевооружение требует болезненных сокращений расходов и повышения налогов.
Михал также хотел бы, чтобы европейские союзники объединили свои ресурсы и совместно закупали вооружение, чтобы снизить расходы.
Предыстория:
- По последним данным, фрагменты российских дронов были найдены в 17 населенных пунктах на территории пяти воеводств Польши, больше всего – 10 – в Люблинском воеводстве.
- На этом фоне Североатлантический альянс решил начать операцию под названием "Восточный страж" (Eastern Sentry) для укрепления своего восточного фланга.
- 14 сентября польский президент Кароль Навроцкий подписал решение, которое позволяет иностранным вооруженным силам оставаться на территории его страны в рамках Eastern Sentry.
- А министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что сбивание трех-четырех из 19 российских дронов польской ПВО "по украинским меркам" могло бы считаться полным успехом.