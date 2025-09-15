Все разделы
Премьер Эстонии: Европа еще далека от силы для сдерживания РФ

Уляна Кричковская, Ирина БалачукПонедельник, 15 сентября 2025, 08:32

Европа еще далека от развития военной силы, необходимой для сдерживания Кремля, убежден премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью политика The Times

Прямая речь Михала: "Россия является серьезной угрозой для Европы, НАТО и всех здравомыслящих стран мира. Нас даже считали немного параноиками, когда мы говорили об угрозах со стороны России (в прошлом). Но сейчас все, о чем мы говорили в странах Балтии, Польше и Скандинавии, стало реальностью".  

Детали: Он отметил, что вторжение по меньшей мере 19 российских дронов в Польшу на прошлой неделе было первым случаем, когда НАТО "испытали в воздушном пространстве".

Михал выразил убеждение, что реакция альянса "убедительно прошла испытание", но при этом он считает, что Европа еще далека от развития военной силы, необходимой для сдерживания Кремля.

"Европе понадобится много времени, чтобы стать намного сильнее. Сейчас мы еще в начале пути", – сказал эстонский премьер.

В этом контексте он отметил, что в Эстонии, которая имеет сравнительно небольшой дефицит бюджета и один из самых низких в Европе уровней государственного долга относительно размера экономики, быстрое перевооружение требует болезненных сокращений расходов и повышения налогов.

Михал также хотел бы, чтобы европейские союзники объединили свои ресурсы и совместно закупали вооружение, чтобы снизить расходы.

Предыстория:

ЭстонияЕвропаРосcия
