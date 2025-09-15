Окупанти вдарили ракетами по людях, які збирали врожай на Сумщині: 12 поранених
12 людей дістали поранення внаслідок російського ракетного удару по сільськогосподарському підприємству на Сумщині пізно ввечері 14 вересня.
Джерело: Сумська обласна прокуратура та голова Сумської ОВА Олег Григоров в Telegram
Дослівно прокуратура: "14 вересня близько 23:00 ворог ударив, за попередніми даними, двома ракетами по території сільськогосподарського підприємства Боромлянської громади Охтирського району Сумської області. Унаслідок атаки окупантів поранено 12 людей, які були залучені до збору урожаю".
Деталі: Крім того, пошкоджено близько 30 одиниць сільськогосподарської техніки.
Голова ОВА Олег Григоров уточнив, що ціллю росіян стало мирне поле, де працювала сільськогосподарська техніка.
"Госпіталізовані 11 поранених чоловіків, один із них – у важкому стані", – зазначив очільник області.