Окупанти вдарили ракетами по людях, які збирали врожай на Сумщині: 12 поранених

Ірина БалачукПонеділок, 15 вересня 2025, 08:42
Окупанти вдарили ракетами по людях, які збирали врожай на Сумщині: 12 поранених
ФОТО ПРОКУРАТУРИ

12 людей дістали поранення внаслідок російського ракетного удару по сільськогосподарському підприємству на Сумщині пізно ввечері 14 вересня.

Джерело: Сумська обласна прокуратура та голова Сумської ОВА Олег Григоров в Telegram

Дослівно прокуратура: "14 вересня близько 23:00 ворог ударив, за попередніми даними, двома ракетами по території сільськогосподарського підприємства Боромлянської громади Охтирського району Сумської області. Унаслідок атаки окупантів поранено 12 людей, які були залучені до збору урожаю". 

Фото прокуратури

Деталі: Крім того, пошкоджено близько 30 одиниць сільськогосподарської техніки.

 
Фото прокуратури

Голова ОВА Олег Григоров уточнив, що ціллю росіян стало мирне поле, де працювала сільськогосподарська техніка.

"Госпіталізовані 11 поранених чоловіків, один із них – у важкому стані", – зазначив очільник області.

Сумська областьракетний удар
