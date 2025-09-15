Оккупанты ударили ракетами по людям, которые собирали урожай на Сумщине: 12 раненых
12 человек получили ранения в результате российского ракетного удара по сельскохозяйственному предприятию в Сумской области поздно вечером 14 сентября.
Источник: Сумская областная прокуратура и глава Сумской ОВА Олег Григоров в Telegram
Дословно прокуратура: "14 сентября около 23:00 враг нанес, по предварительным данным, два ракетных удара по территории сельскохозяйственного предприятия Боромлянской общины Ахтырского района Сумской области. В результате атаки оккупантов ранены 12 человек, которые были задействованы в уборке урожая".
Детали: Кроме того, повреждено около 30 единиц сельскохозяйственной техники.
Глава ОВА Олег Григоров уточнил, что целью россиян стало мирное поле, где работала сельскохозяйственная техника.
"Госпитализированы 11 раненых мужчин, один из них – в тяжелом состоянии", – отметил глава области.