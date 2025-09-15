Все разделы
Оккупанты ударили ракетами по людям, которые собирали урожай на Сумщине: 12 раненых

Ирина БалачукПонедельник, 15 сентября 2025, 08:42
Оккупанты ударили ракетами по людям, которые собирали урожай на Сумщине: 12 раненых
ФОТО ПРОКУРАТУРЫ

12 человек получили ранения в результате российского ракетного удара по сельскохозяйственному предприятию в Сумской области поздно вечером 14 сентября.

Источник: Сумская областная прокуратура и глава Сумской ОВА Олег Григоров в Telegram

Дословно прокуратура: "14 сентября около 23:00 враг нанес, по предварительным данным, два ракетных удара по территории сельскохозяйственного предприятия Боромлянской общины Ахтырского района Сумской области. В результате атаки оккупантов ранены 12 человек, которые были задействованы в уборке урожая".

ФОТО ПРОКУРАТУРЫ

Детали: Кроме того, повреждено около 30 единиц сельскохозяйственной техники.

 
ФОТО ПРОКУРАТУРЫ

Глава ОВА Олег Григоров уточнил, что целью россиян стало мирное поле, где работала сельскохозяйственная техника.

"Госпитализированы 11 раненых мужчин, один из них – в тяжелом состоянии", – отметил глава области.

