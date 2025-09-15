РФ атакувала ракетами С-300 і 84 дронами: є влучання у 13 локаціях
Понеділок, 15 вересня 2025, 09:24
У ніч на 15 вересня росіяни атакували трьома зенітними керованими ракетами С-300 та 84-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", а також безпілотниками інших типів, близько 50 із них – "Шахеди".
Джерело: командування Повітряних сил у Telegram
Деталі: За попередніми даними, станом на 9.00, протиповітряною обороною збито і подавлено 59 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання ракет та 25 ударних БпЛА у 13 локаціях.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.