РФ атаковала ракетами С-300 и 84 дронами: есть попадания в 13 локациях

Станислав ПогориловПонедельник, 15 сентября 2025, 09:24
Бойцы ДФТО «Леший» на дежурстве по «Шахедам» в Сумской области, июнь 2025 года, фото: УП

В ночь на 15 сентября россияне атаковали тремя зенитными управляемыми ракетами С-300 и 84 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера", а также беспилотниками других типов, около 50 из них – "Шахеды".

Источник: командование Воздушных сил в Telegram

Детали: По предварительным данным, по состоянию на 9.00, противовоздушной обороной сбито и подавлено 59 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание ракет и 25 ударных БПЛА в 13 локациях.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

ПВОбеспилотникиракетный ударроссийско-украинская война
