РФ атаковала ракетами С-300 и 84 дронами: есть попадания в 13 локациях
Понедельник, 15 сентября 2025, 09:24
В ночь на 15 сентября россияне атаковали тремя зенитными управляемыми ракетами С-300 и 84 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера", а также беспилотниками других типов, около 50 из них – "Шахеды".
Источник: командование Воздушных сил в Telegram
Детали: По предварительным данным, по состоянию на 9.00, противовоздушной обороной сбито и подавлено 59 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание ракет и 25 ударных БПЛА в 13 локациях.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.