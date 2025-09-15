Росіяни вдарили 3 ФАБами по центру Краматорська: 9 поранених
Понеділок, 15 вересня 2025, 09:39
Дев’ять людей дістали поранення внаслідок російського удару по центу Краматорська, що на Донеччині, пізно ввечері 14 вересня.
Джерело: Краматорська міська рада в Facebook
Дослівно влада: "О 23:10, з використанням трьох ФАБ-250 з модулем УМПК, російські війська завдали удару по центральній частині міста. Станом на зараз відомо про 9 поранених".
Реклама:
Деталі: Відповідні служби та комунальники працюють над ліквідацією наслідків.