Росіяни вдарили 3 ФАБами по центру Краматорська: 9 поранених

Ірина БалачукПонеділок, 15 вересня 2025, 09:39
Росіяни вдарили 3 ФАБами по центру Краматорська: 9 поранених
ФОТО МІСЬКРАДИ

Дев’ять людей дістали поранення внаслідок російського удару по центу Краматорська, що на Донеччині, пізно ввечері 14 вересня.

Джерело: Краматорська міська рада в Facebook

Дослівно влада: "О 23:10, з використанням трьох ФАБ-250 з модулем УМПК, російські війська завдали удару по центральній частині міста. Станом на зараз відомо про 9 поранених". 

Фото міськради

Деталі: Відповідні служби та комунальники працюють над ліквідацією наслідків. 

 
Фото міськради
 
Фото міськради

Краматорськобстріл
