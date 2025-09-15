Россияне нанесли 3 удара ФАБами по центру Краматорска: 9 раненых
Понедельник, 15 сентября 2025, 09:39
Девять человек получили ранения в результате российского удара по центру Краматорска, что в Донецкой области, поздно вечером 14 сентября.
Источник: Краматорский городской совет в Facebook
Дословно власти: "В 23:10, с использованием трех ФАБ-250 с модулем УМПК, российские войска нанесли удар по центральной части города. На данный момент известно о 9 раненых".
Детали: Соответствующие службы и коммунальщики работают над ликвидацией последствий.