Россияне нанесли 3 удара ФАБами по центру Краматорска: 9 раненых

Девять человек получили ранения в результате российского удара по центру Краматорска, что в Донецкой области, поздно вечером 14 сентября.

Источник: Краматорский городской совет в Facebook

Дословно власти: "В 23:10, с использованием трех ФАБ-250 с модулем УМПК, российские войска нанесли удар по центральной части города. На данный момент известно о 9 раненых".

ФОТО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

Детали: Соответствующие службы и коммунальщики работают над ликвидацией последствий.

