Россияне нанесли 3 удара ФАБами по центру Краматорска: 9 раненых

Ирина БалачукПонедельник, 15 сентября 2025, 09:39
ФОТО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

Девять человек получили ранения в результате российского удара по центру Краматорска, что в Донецкой области, поздно вечером 14 сентября.

Источник: Краматорский городской совет в Facebook

Дословно власти: "В 23:10, с использованием трех ФАБ-250 с модулем УМПК, российские войска нанесли удар по центральной части города. На данный момент известно о 9 раненых". 

ФОТО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

Детали: Соответствующие службы и коммунальщики работают над ликвидацией последствий. 

 
ФОТО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
 
ФОТО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

Краматорскобстрел
Краматорск
