Росіяни вдарили по рятувальниках, які гасили пожежу на Чернігівщині: четверо поранених
Понеділок, 15 вересня 2025, 10:22
На Чернігівщині внаслідок цілеспрямованого удару росіян травми дістали чотири вогнеборці.
Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій
Деталі: Росіяни цілеспрямовано вдарили по рятувальниках, які ліквідовували пожежу на об’єкті критичної інфраструктури, що спалахнула внаслідок атаки БпЛА у Ніжинському районі на Чернігівщині.
Травмовано чотирьох вогнеборців. Їх госпіталізували до лікарні.