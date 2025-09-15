Усі розділи
Росіяни вдарили по рятувальниках, які гасили пожежу на Чернігівщині: четверо поранених

Валентина РоманенкоПонеділок, 15 вересня 2025, 10:22
Росіяни вдарили по рятувальниках, які гасили пожежу на Чернігівщині: четверо поранених
фото ДСНС

На Чернігівщині внаслідок цілеспрямованого удару росіян травми дістали чотири вогнеборці.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Деталі: Росіяни цілеспрямовано вдарили по рятувальниках, які ліквідовували пожежу на об’єкті критичної інфраструктури, що спалахнула внаслідок атаки БпЛА у Ніжинському районі на Чернігівщині.

Травмовано чотирьох вогнеборців. Їх госпіталізували до лікарні.

ДСНСЧернігівська областьвійнавоєнні злочини
