All Sections
Укр Рус Eng Support Us
Укр Рус Eng
Support Us

Russians attack firefighters tackling blaze in Chernihiv Oblast: four injured – photos

VALENTYNA ROMANENKOMonday, 15 September 2025, 10:22
Russians attack firefighters tackling blaze in Chernihiv Oblast: four injured – photos
A firefighter extinguishing a fire. Photo: Ukraine's State Emergency Service

Four firefighters have been injured in Chernihiv Oblast in a targeted Russian strike.

Source: Ukraine's State Emergency Service

Details: The Russians deliberately struck firefighters tackling a blaze at a critical infrastructure facility that erupted after a drone strike in the Nizhyn district in Chernihiv Oblast.

Advertisement:
 
Firefighters extinguishing a fire
Photo: Ukraine's State Emergency Service
 
Firefighters extinguishing a fire
Photo: Ukraine's State Emergency Service
 
Firefighters extinguishing a fire
Photo: Ukraine's State Emergency Service

Four firefighters have been injured and taken to hospital.

Support Ukrainska Pravda on Patreon!

State Emergency ServiceChernihiv Oblastwarwar crimes
Advertisement:
EU rushes to cut off Russian LNG under pressure from Trump – Bloomberg
Russian drone debris found in Latvia
Ukraine considers former Polish PM's remarks about Zelenskyy provocative and unacceptable
Zelenskyy reports on new counteroffensive
UK police detain three alleged Russian spies
Ukraine's Security Service drones responsible for Bashkortostan petrochemical strike, sources say – video
All News
State Emergency Service
State Emergency Service and creators of S.T.A.L.K.E.R. 2 collaborate on video about the basics of mine safety
Firefighters spent whole day putting out fire in Ivano-Frankivsk Oblast after Russian strike – photos
Russia strikes fire station in Dobropillia – photo
RECENT NEWS
20:16
EU rushes to cut off Russian LNG under pressure from Trump – Bloomberg
19:41
Russian drone debris found in Latvia
19:39
Civilian injured in Russian drone attack on Kyiv Oblast
18:39
Trump sees Russian oil revenues as key factor in forcing Putin to peace
18:19
EXPLAINERWhy a political crisis has erupted in Lithuania and whether it poses risks for Kyiv
18:18
Some US weapons funded by NATO already in Ukraine, more on the way
18:17
Russia considers new tax hike despite Putin's pledges – Reuters
17:57
Putin has disappointed Trump, once again – video
17:47
Ukraine considers former Polish PM's remarks about Zelenskyy provocative and unacceptable
17:12
Ukrainian Armor begins serial production of UB60D FPV drone with 60-mm mortar
All News
Advertisement:
Advertisement: