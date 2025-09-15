Russians attack firefighters tackling blaze in Chernihiv Oblast: four injured – photos
Monday, 15 September 2025, 10:22
Four firefighters have been injured in Chernihiv Oblast in a targeted Russian strike.
Source: Ukraine's State Emergency Service
Details: The Russians deliberately struck firefighters tackling a blaze at a critical infrastructure facility that erupted after a drone strike in the Nizhyn district in Chernihiv Oblast.
Advertisement:
Four firefighters have been injured and taken to hospital.
Support Ukrainska Pravda on Patreon!