Россияне ударили по спасателям, тушившим пожар в Черниговской области: четверо раненых
Понедельник, 15 сентября 2025, 10:22
В Черниговской области в результате целенаправленного удара россиян травмы получили четыре пожарных.
Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям
Детали: Россияне целенаправленно ударили по спасателям, которые ликвидировали пожар на объекте критической инфраструктуры, вспыхнувший в результате атаки БпЛА в Нежинском районе Черниговской области.
Травмированы четверо пожарных. Их госпитализировали в больницу.