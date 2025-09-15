Россияне ударили по спасателям, тушившим пожар в Черниговской области: четверо раненых

В Черниговской области в результате целенаправленного удара россиян травмы получили четыре пожарных.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: Россияне целенаправленно ударили по спасателям, которые ликвидировали пожар на объекте критической инфраструктуры, вспыхнувший в результате атаки БпЛА в Нежинском районе Черниговской области.

Реклама:

Травмированы четверо пожарных. Их госпитализировали в больницу.