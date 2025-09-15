Литва про навчання "Запад-2025": потік нелегальної міграції з Білорусі зменшився
Глава Служби охорони державного кордону Литви (VSAT) Рустамас Любаєвас повідомив, що з початком спільних білорусько-російських військових навчань "Запад-2025" ситуація на литовському кордоні залишалася спокійною, а потоки незаконної міграції скоротилися.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на LRT
Деталі: За словами Любаєваса, перші вихідні активної фази навчань "Запад-2025" на кордоні пройшли досить спокійно.
За його словами, литовські прикордонники за вихідні не зафіксували будь-якої підвищеної активності біля кордону з Білоруссю та Росією.
"Що стосується незаконної міграції, потоків також не фіксувалося, можна сказати, що під час навчань потоки нелегальної міграції на кордоні з Білоруссю зменшилися", – додав Любаєвас.
Однак він зауважив, що в середині минулого тижня, перед початком активної фази навчань, було зафіксовано збільшення кількості спроб незаконного перетину кордону.
"Але загалом, оцінюючи ситуацію в нашому регіоні, можна сказати, що напруженість зберігається, а потоки незаконної міграції залишаються досить великими", – зазначив глава VSAT.
Передісторія:
- Навчання "Запад" на території Республіки Білорусь проводять на полігонах, розташованих у глибині країни або в її східних регіонах. Попри це у НАТО зберігають підвищену пильність через ці навчання. 12 вересня ці навчання розпочались.
- На тлі занепокоєння цими навчаннями Польща повністю закрила кордон з Білоруссю з вечора 11 вересня, причому таке рішення ухвалили ще до інциденту з падінням російських дронів.
- Сейм Латвії того ж дня проголосував за повне закриття кордонів країни з Росією та Білоруссю під час військових навчань "Запад".