Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Литва про навчання "Запад-2025": потік нелегальної міграції з Білорусі зменшився

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловПонеділок, 15 вересня 2025, 11:09
Литва про навчання Запад-2025: потік нелегальної міграції з Білорусі зменшився
Рустамас Любаєвас, фото: LRT

Глава Служби охорони державного кордону Литви (VSAT) Рустамас Любаєвас повідомив, що з початком спільних білорусько-російських військових навчань "Запад-2025" ситуація на литовському кордоні залишалася спокійною, а потоки незаконної міграції скоротилися.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на LRT

Деталі: За словами Любаєваса, перші вихідні активної фази навчань "Запад-2025" на кордоні пройшли досить спокійно.

Реклама:

За його словами, литовські прикордонники за вихідні не зафіксували будь-якої підвищеної активності біля кордону з Білоруссю та Росією.

"Що стосується незаконної міграції, потоків також не фіксувалося, можна сказати, що під час навчань потоки нелегальної міграції на кордоні з Білоруссю зменшилися", – додав Любаєвас.

Однак він зауважив, що в середині минулого тижня, перед початком активної фази навчань, було зафіксовано збільшення кількості спроб незаконного перетину кордону.

614РЕКЛАМА:

"Але загалом, оцінюючи ситуацію в нашому регіоні, можна сказати, що напруженість зберігається, а потоки незаконної міграції залишаються досить великими", – зазначив глава VSAT.

Передісторія:

  • Навчання "Запад" на території Республіки Білорусь проводять на полігонах, розташованих у глибині країни або в її східних регіонах. Попри це у НАТО зберігають підвищену пильність через ці навчання. 12 вересня ці навчання розпочались
  • На тлі занепокоєння цими навчаннями Польща повністю закрила кордон з Білоруссю з вечора 11 вересня, причому таке рішення ухвалили ще до інциденту з падінням російських дронів.
  • Сейм Латвії того ж дня проголосував за повне закриття кордонів країни з Росією та Білоруссю під час військових навчань "Запад".

ЛитваБілорусьміграціяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
відеоЯкщо Європа "зробить щось" Китаю, то він змусить Росію припинити війну – Трамп
Шмигаль: Україна скоро збільшить запуск дронів-перехоплювачів до 1000 на добу
ЄС під тиском Трампа поспішає відмовитись від російського скрапленого газу – ЗМІ
фотоУ Латвії знайшли уламок російського дрона
фотоПосадовця Міноборони затримали за підозрою в організації виїзду військовозобов’язаного за кордон
Посольство України назвало неприйнятними заяви польського експрем’єра про Зеленського
Усі новини...
Литва
У Литві підозрюють, що Міноборони могло приховати дані про вторгнення дронів РФ
Литовські прикордонники розповіли про ситуацію на кордоні з Білоруссю на тлі її навчань з РФ
Балтійська ліга та "Київ Кепіталз": що чекати від українського клубу в європейському чемпіонаті
Останні новини
05:40
В РФ за 35 км від кордону з Україною збудували майданчик для запуску дронів – OSINT
04:51
Україну запросили на переговори щодо "стіни дронів" в Європі для захисту від Росії
03:42
фотоКім Чен Ин подивився на випробування дронів в КНДР і наказав посилити їх за допомогою ШІ
03:22
Трамп: США допоможуть забезпечити мир після війни Росії в Україні
01:56
Після атаки дронів у Києві в кількох районах впали уламки: пошкоджено тролейбусну мережу
01:25
У Києві повітряна тривога: сили ППО збивають російські дрони
01:01
відеоЯкщо Європа "зробить щось" Китаю, то він змусить Росію припинити війну – Трамп
00:26
Путін офіційно звільнив Козака
23:54
Е-бали тепер даватимуть за операції на наземних роботах
23:50
тенісДе Світоліна – там історія: статистичні підсумки знакової перемоги збірної України
Усі новини...
Реклама:
Реклама: