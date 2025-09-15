Литва про навчання "Запад-2025": потік нелегальної міграції з Білорусі зменшився

Глава Служби охорони державного кордону Литви (VSAT) Рустамас Любаєвас повідомив, що з початком спільних білорусько-російських військових навчань "Запад-2025" ситуація на литовському кордоні залишалася спокійною, а потоки незаконної міграції скоротилися.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на LRT

Деталі: За словами Любаєваса, перші вихідні активної фази навчань "Запад-2025" на кордоні пройшли досить спокійно.

Реклама:

За його словами, литовські прикордонники за вихідні не зафіксували будь-якої підвищеної активності біля кордону з Білоруссю та Росією.

"Що стосується незаконної міграції, потоків також не фіксувалося, можна сказати, що під час навчань потоки нелегальної міграції на кордоні з Білоруссю зменшилися", – додав Любаєвас.

Однак він зауважив, що в середині минулого тижня, перед початком активної фази навчань, було зафіксовано збільшення кількості спроб незаконного перетину кордону.

614РЕКЛАМА:

"Але загалом, оцінюючи ситуацію в нашому регіоні, можна сказати, що напруженість зберігається, а потоки незаконної міграції залишаються досить великими", – зазначив глава VSAT.

Передісторія: