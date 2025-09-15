Литва об учениях "Запад-2025": поток нелегальной миграции из Беларуси уменьшился
Глава Службы охраны государственной границы Литвы (VSAT) Рустамас Любаевас сообщил, что с началом совместных белорусско-российских военных учений "Запад-2025" ситуация на литовской границе оставалась спокойной, а потоки незаконной миграции сократились.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на LRT
Детали: По словам Любаеваса, первые выходные активной фазы учений "Запад-2025" на границе прошли достаточно спокойно.
По его словам, литовские пограничники за выходные не зафиксировали какой-либо повышенной активности у границы с Беларусью и Россией.
"Что касается незаконной миграции, потоков также не фиксировалось, можно сказать, что во время учений потоки нелегальной миграции на границе с Беларусью уменьшились", – добавил Любаевас.
Однако он отметил, что в середине прошлой недели, перед началом активной фазы учений, было зафиксировано увеличение количества попыток незаконного пересечения границы.
"Но в целом, оценивая ситуацию в нашем регионе, можно сказать, что напряженность сохраняется, а потоки незаконной миграции остаются достаточно большими", – отметил глава VSAT.
Предыстория:
- Учения "Запад" на территории Республики Беларусь проводятся на полигонах, расположенных в глубине страны или в ее восточных регионах. Несмотря на это в НАТО сохраняют повышенную бдительность из-за этих учений. 12 сентября эти учения начались.
- На фоне беспокойства этими учениями Польша полностью закрыла границу с Беларусью с вечера 11 сентября, причем такое решение приняли еще до инцидента с падением российских дронов.
- Сейм Латвии в тот же день проголосовал за полное закрытие границ страны с Россией и Беларусью во время военных учений "Запад".