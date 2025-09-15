Литва об учениях "Запад-2025": поток нелегальной миграции из Беларуси уменьшился

Глава Службы охраны государственной границы Литвы (VSAT) Рустамас Любаевас сообщил, что с началом совместных белорусско-российских военных учений "Запад-2025" ситуация на литовской границе оставалась спокойной, а потоки незаконной миграции сократились.

Детали: По словам Любаеваса, первые выходные активной фазы учений "Запад-2025" на границе прошли достаточно спокойно.

По его словам, литовские пограничники за выходные не зафиксировали какой-либо повышенной активности у границы с Беларусью и Россией.

"Что касается незаконной миграции, потоков также не фиксировалось, можно сказать, что во время учений потоки нелегальной миграции на границе с Беларусью уменьшились", – добавил Любаевас.

Однако он отметил, что в середине прошлой недели, перед началом активной фазы учений, было зафиксировано увеличение количества попыток незаконного пересечения границы.

"Но в целом, оценивая ситуацию в нашем регионе, можно сказать, что напряженность сохраняется, а потоки незаконной миграции остаются достаточно большими", – отметил глава VSAT.

