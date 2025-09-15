Усі розділи
Сили оборони зачистили від ворога Панківку на Добропільському напрямку – корпус "Азов"

Валентина РоманенкоПонеділок, 15 вересня 2025, 11:42
Сили оборони зачистили від ворога Панківку на Добропільському напрямку – корпус Азов
Панківка на мапі Deep State. скриншот

Підрозділи Сил оборони України, які діють в операційній зоні 1-го корпусу Нацгвардії "Азов", продовжують звільнювати території на Добропільському напрямку.

Джерело: пресслужба корпусу в соцмережах

Деталі: Повідомляється, що в результаті злагоджених дій підрозділів Збройних сил України та Національної гвардії, від противника зачищено населений пункт Панківка та прилеглі території.

Дослівно: "Противник продовжує нарощувати угруповання військ. З метою посилення наступального потенціалу командування російської армії передислокувало в зону відповідальності 1-го корпусу НГУ "Азов" додаткові резерви у складі: чотири бригади піхоти та один полк морської піхоти.

Сили оборони України докладають усіх зусиль, аби зупинити просування ворога та не допустити прориву оборони".

Донецька областьвійна
