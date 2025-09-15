Сили оборони зачистили від ворога Панківку на Добропільському напрямку – корпус "Азов"
Підрозділи Сил оборони України, які діють в операційній зоні 1-го корпусу Нацгвардії "Азов", продовжують звільнювати території на Добропільському напрямку.
Джерело: пресслужба корпусу в соцмережах
Деталі: Повідомляється, що в результаті злагоджених дій підрозділів Збройних сил України та Національної гвардії, від противника зачищено населений пункт Панківка та прилеглі території.
Дослівно: "Противник продовжує нарощувати угруповання військ. З метою посилення наступального потенціалу командування російської армії передислокувало в зону відповідальності 1-го корпусу НГУ "Азов" додаткові резерви у складі: чотири бригади піхоти та один полк морської піхоти.
Сили оборони України докладають усіх зусиль, аби зупинити просування ворога та не допустити прориву оборони".