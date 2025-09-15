Силы обороны зачистили от врага Панковку на Добропольском направлении – корпус "Азов"

Подразделения Сил обороны Украины, действующие в операционной зоне 1-го корпуса Нацгвардии "Азов", продолжают освобождать территории на Добропольском направлении.

Источник: пресс-служба корпуса в соцсетях

Детали: Сообщается, что в результате слаженных действий подразделений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии, от противника зачищены населенный пункт Панковка и прилегающие территории.

Дословно: "Противник продолжает наращивать группировку войск. С целью усиления наступательного потенциала командование российской армии передислоцировало в зону ответственности 1-го корпуса НГУ "Азов" дополнительные резервы в составе: четыре бригады пехоты и один полк морской пехоты.

Силы обороны Украины прилагают все усилия, чтобы остановить продвижение врага и не допустить прорыва обороны".