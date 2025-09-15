Усі розділи
Намір Єрмака брати на роботу ветеранів: Михайлова розповіла, як її побратими ходили в ОП

Ірина Балачук, Тетяна ДаниленкоПонеділок, 15 вересня 2025, 12:00
Намір Єрмака брати на роботу ветеранів: Михайлова розповіла, як її побратими ходили в ОП
Аліна Михайлова. Фото УП

Депутатка Київради, начальниця медичної служби "Ульф" батальйону "Вовки Да Вінчі" і громадська діячка Аліна Михайлова заявила, що прагнення Офісу президента залучити на певні посади ветеранів є політизованою історією і може бути спробою перекласти відповідальність.

Джерело: Михайлова в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова Михайлової на питання, чи контактувала вона вже з новим міністром оборони Денисом Шмигалем: "Прямих контактів у мене не було, але побратими ходили на зустріч до Шмигаля і в Офіс президента, який хоче поставити на ключові посади військових ветеранів. Шмигаль також збирає собі якусь команду військових. Вони зібралися, зробили фотографію і на цьому, здається, все".

Деталі: Вона додала, що Шмигаль запропонував їй зустрітись близько тижня тому, але цього ще не було.

"Зустрічі ще не було, я попросила побратимів переказати, що там, бо поки що я не готова. Не скажу, що маю розчарування, але я в усе це вже не вірю. 

І план Офісу взяти на роботу ветеранів – це також дуже політизована історія, яка більше нагадує спробу перекласти відповідальність. В Офісі президента вже купа полковників, генералів. Очевидно, треба ще якісь медійні", – зазначила Михайлова.

"Українська правда" звернулась до речника керівника Офісу президента по коментарі з цього приводу. Ми їх оприлюднимо відразу, як отримаємо.

Передісторія:

  • Наприкінці серпня керівник ОП Андрій Єрмак повідомив, що запропонував реформувати Офіс президента – зокрема, зробити так, щоб "суттєву кількість працівників Офісу складали  військовослужбовці з підтвердженим бойовим досвідом повномасштабної війни або ветерани бойових дій". Повідомлялося, що цю пропозицію підтримав президент Володимир Зеленський.
  • "Українська правда" намагалася дізнатися деталі такого рішення, однак тоді в ОП не відреагували на запит УП про коментар.

Андрій Єрмак
