Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Намерение Ермака брать на работу ветеранов: Михайлова рассказала, как ее побратимы ходили в ОП

Ирина Балачук, Татьяна ДаниленкоПонедельник, 15 сентября 2025, 12:00
Намерение Ермака брать на работу ветеранов: Михайлова рассказала, как ее побратимы ходили в ОП
Алина Михайлова. Фото УП

Депутат Киевсовета, начальник медицинской службы "Ульф" батальона "Волки Да Винчи" и общественный деятель Алина Михайлова заявила, что стремление Офиса президента привлечь на определенные должности ветеранов является политизированной историей и может быть попыткой переложить ответственность.

Источник: Михайлова в интервью "Украинской правде"

Прямая речь Михайловой на вопрос, контактировала ли она уже с новым министром обороны Денисом Шмыгалем: "Прямых контактов у меня не было, но побратимы ходили на встречу к Шмыгалю и в Офис президента, который хочет поставить на ключевые должности военных ветеранов. Шмыгаль также собирает себе какую-то команду военных. Они собрались, сделали фотографию и на этом, кажется, все".

Реклама:

Детали: Она добавила, что Шмыгаль предложил ей встретится около недели назад, но этого еще не было.

"Встречи еще не было, я попросила побратимов пересказать, что там, потому что пока я не готова. Не скажу, что разочарована, но я во все это уже не верю.

И план Офиса взять на работу ветеранов – это также очень политизированная история, которая больше напоминает попытку переложить ответственность. В Офисе президента уже куча полковников, генералов. Очевидно, нужны еще какие-то медийные", – отметила Михайлова.

РЕКЛАМА:

"Украинская правда" обратилась к спикеру главы Офиса президента за комментариями по этому поводу. Мы их обнародуем сразу, как получим.

Предыстория:

  • В конце августа глава ОП Андрей Ермак сообщил, что предложил реформировать Офис президента – в частности, сделать так, чтобы "существенную часть сотрудников Офиса составляли военнослужащие с подтвержденным боевым опытом полномасштабной войны или ветераны боевых действий". Сообщалось, что это предложение поддержал президент Владимир Зеленский.
  • "Украинская правда" пыталась узнать детали такого решения, однако тогда в ОП не отреагировали на запрос УП о комментарии.

Андрей ЕрмакОфис президентаВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
видеоЕсли Европа "сделает что-то" Китаю, то он заставит Россию прекратить войну – Трамп
Шмыгаль: Украина скоро увеличит запуск дронов-перехватчиков до 1000 в сутки
ЕС под давлением Трампа спешит отказаться от российского сжиженного газа – СМИ
фотоВ Латвии нашли обломок российского дрона
фотоЧиновника Минобороны задержали по подозрению в организации выезда военнообязанного за границу
Посольство Украины назвало неприемлемыми заявления польского экс-премьера о Зеленском
Все новости...
Андрей Ермак
Ермак провел переговоры с Уиткоффом в Нью-Йорке
СМИ: Залужный отказал Ермаку и не пошел в команду Зеленского, но пообещал не критиковать президента
Рубио и Ермак обсудили гарантии безопасности, проект будет готов на следующей неделе – СМИ
Последние новости
05:40
За 35 км от границы с Украиной в РФ построили площадку для запуска дронов – OSINT
04:51
Украину пригласили на переговоры по "стене дронов" в Европе для защиты от России
03:42
фотоКим Чен Ын посмотрел на испытания дронов в КНДР и приказал усилить их с помощью ИИ
03:22
Трамп: США помогут обеспечить мир после войны России в Украине
01:56
После атаки дронов в Киеве в нескольких районах упали обломки: повреждена троллейбусная сеть
01:25
В Киеве воздушная тревога: силы ПВО сбивают российские дроны
01:01
видеоЕсли Европа "сделает что-то" Китаю, то он заставит Россию прекратить войну – Трамп
00:26
Путин официально уволил Козака
23:54
Э-баллы теперь будут давать за операции на наземных роботах
23:50
теннисГде Свитолина – там история: статистические итоги знаковой победы сборной Украины
Все новости...
Реклама:
Реклама: