Намерение Ермака брать на работу ветеранов: Михайлова рассказала, как ее побратимы ходили в ОП

Депутат Киевсовета, начальник медицинской службы "Ульф" батальона "Волки Да Винчи" и общественный деятель Алина Михайлова заявила, что стремление Офиса президента привлечь на определенные должности ветеранов является политизированной историей и может быть попыткой переложить ответственность.

Источник: Михайлова в интервью "Украинской правде"

Прямая речь Михайловой на вопрос, контактировала ли она уже с новым министром обороны Денисом Шмыгалем: "Прямых контактов у меня не было, но побратимы ходили на встречу к Шмыгалю и в Офис президента, который хочет поставить на ключевые должности военных ветеранов. Шмыгаль также собирает себе какую-то команду военных. Они собрались, сделали фотографию и на этом, кажется, все".

Детали: Она добавила, что Шмыгаль предложил ей встретится около недели назад, но этого еще не было.

"Встречи еще не было, я попросила побратимов пересказать, что там, потому что пока я не готова. Не скажу, что разочарована, но я во все это уже не верю.

И план Офиса взять на работу ветеранов – это также очень политизированная история, которая больше напоминает попытку переложить ответственность. В Офисе президента уже куча полковников, генералов. Очевидно, нужны еще какие-то медийные", – отметила Михайлова.

"Украинская правда" обратилась к спикеру главы Офиса президента за комментариями по этому поводу. Мы их обнародуем сразу, как получим.

Предыстория: