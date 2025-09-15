Намерение Ермака брать на работу ветеранов: Михайлова рассказала, как ее побратимы ходили в ОП
Депутат Киевсовета, начальник медицинской службы "Ульф" батальона "Волки Да Винчи" и общественный деятель Алина Михайлова заявила, что стремление Офиса президента привлечь на определенные должности ветеранов является политизированной историей и может быть попыткой переложить ответственность.
Источник: Михайлова в интервью "Украинской правде"
Прямая речь Михайловой на вопрос, контактировала ли она уже с новым министром обороны Денисом Шмыгалем: "Прямых контактов у меня не было, но побратимы ходили на встречу к Шмыгалю и в Офис президента, который хочет поставить на ключевые должности военных ветеранов. Шмыгаль также собирает себе какую-то команду военных. Они собрались, сделали фотографию и на этом, кажется, все".
Детали: Она добавила, что Шмыгаль предложил ей встретится около недели назад, но этого еще не было.
"Встречи еще не было, я попросила побратимов пересказать, что там, потому что пока я не готова. Не скажу, что разочарована, но я во все это уже не верю.
И план Офиса взять на работу ветеранов – это также очень политизированная история, которая больше напоминает попытку переложить ответственность. В Офисе президента уже куча полковников, генералов. Очевидно, нужны еще какие-то медийные", – отметила Михайлова.
"Украинская правда" обратилась к спикеру главы Офиса президента за комментариями по этому поводу. Мы их обнародуем сразу, как получим.
Предыстория:
- В конце августа глава ОП Андрей Ермак сообщил, что предложил реформировать Офис президента – в частности, сделать так, чтобы "существенную часть сотрудников Офиса составляли военнослужащие с подтвержденным боевым опытом полномасштабной войны или ветераны боевых действий". Сообщалось, что это предложение поддержал президент Владимир Зеленский.
- "Украинская правда" пыталась узнать детали такого решения, однако тогда в ОП не отреагировали на запрос УП о комментарии.