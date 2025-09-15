Усі розділи
Польща хоче, щоб Китай вплинув на РФ припинити "гібридну операцію" щодо мігрантів на кордоні

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловПонеділок, 15 вересня 2025, 12:35
Польща хоче, щоб Китай вплинув на РФ припинити гібридну операцію щодо мігрантів на кордоні
Радослав Сікорський, фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський повідомив, що на зустрічі зі своїм китайським колегою Ван І в передмісті Варшави в понеділок, 15 вересня наполягатиме на тому, щоб Китай чинив тиск на Росію з метою припинення "гібридної операції" на східному кордоні, яка призвела до закриття ключового торговельного маршруту Пекіна в Європу.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням Bloomberg

Деталі: При цьому агентство, нагадує, що Польща закрила кордон із Білоруссю через військові навчання "Запад". Кордон є основним маршрутом для китайських залізничних перевезень до Європи.

Пряма мова Сікорського: "Це дуже важлива тема, і якщо він (Ван І. – ред.)  її не порушить, я це зроблю. Щоб кордон був повністю відкритий, на обох сторонах має бути мир".

Деталі: За його словами, Польща витратила пів мільярда євро на будівництво паркану вздовж 400-кілометрового кордону з Білоруссю після сплеску нелегальних переходів за останні чотири роки.

Напруженість посилилася у травні минулого року, коли польський прикордонник був атакований і вбитий мігрантом.

Прем'єр-міністр Дональд Туск звинуватив Білорусь і Росію у використанні міграції як зброї.

Минулого року Варшава пригрозила перекрити експортний маршрут до Європейського Союзу, щоб заручитися допомогою Китаю. Тодішній президент Польщі Анджей Дуда порушив питання про напруженість на кордоні під час візиту до Пекіна, що "допомогло на кілька місяців", сказав Сікорський.

"Але, на жаль, ця гібридна операція знову посилилася. Тому нам потрібно знову поговорити", – додав глава МЗС Польщі.

Що було раніше:

ПольщаКитайРосіяміграція
