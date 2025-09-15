Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Польша хочет, чтобы Китай повлиял на РФ прекратить "гибридную операцию" относительно мигрантов на границе

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловПонедельник, 15 сентября 2025, 12:35
Польша хочет, чтобы Китай повлиял на РФ прекратить гибридную операцию относительно мигрантов на границе
Радослав Сикорский, фото: Getty Images

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что на встрече со своим китайским коллегой Ван И в пригороде Варшавы в понедельник, 15 сентября будет настаивать на том, чтобы Китай оказал давление на Россию с целью прекращения "гибридной операции" на восточной границе, которая привела к закрытию ключевого торгового маршрута Пекина в Европу.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg

Детали: При этом агентство напоминает, что Польша закрыла границу с Беларусью из-за военных учений "Запад". Граница является основным маршрутом для китайских железнодорожных перевозок в Европу.

Реклама:

Прямая речь Сикорского: "Это очень важная тема, и если он (Ван И. – ред.) ее не затронет, я это сделаю. Чтобы граница была полностью открыта, на обеих сторонах должен быть мир".

Детали: По его словам, Польша потратила полмиллиарда евро на строительство забора вдоль 400-километровой границы с Беларусью после всплеска нелегальных переходов за последние четыре года.

Напряженность усилилась в мае прошлого года, когда польский пограничник был атакован и убит мигрантом.

РЕКЛАМА:

Премьер-министр Дональд Туск обвинил Беларусь и Россию в использовании миграции как оружия.

В прошлом году Варшава пригрозила перекрыть экспортный маршрут в Европейский Союз, чтобы заручиться помощью Китая. Тогдашний президент Польши Анджей Дуда поднял вопрос о напряженности на границе во время визита в Пекин, что "помогло на несколько месяцев", сказал Сикорский.

"Но, к сожалению, эта гибридная операция снова усилилась. Поэтому нам нужно снова поговорить", – добавил глава МИД Польши.

Что предшествовало:

ПольшаКитайРосcиямиграция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
видеоЕсли Европа "сделает что-то" Китаю, то он заставит Россию прекратить войну – Трамп
Шмыгаль: Украина скоро увеличит запуск дронов-перехватчиков до 1000 в сутки
ЕС под давлением Трампа спешит отказаться от российского сжиженного газа – СМИ
фотоВ Латвии нашли обломок российского дрона
фотоЧиновника Минобороны задержали по подозрению в организации выезда военнообязанного за границу
Посольство Украины назвало неприемлемыми заявления польского экс-премьера о Зеленском
Все новости...
Польша
Сикорский: Украинцы будут учить Запад бороться с Россией, а не наоборот
"По украинским меркам – это 100% успехом": Сикорский об эффективности польской ПВО
Чехия направила три вертолета для защиты Польши
Последние новости
05:40
За 35 км от границы с Украиной в РФ построили площадку для запуска дронов – OSINT
04:51
Украину пригласили на переговоры по "стене дронов" в Европе для защиты от России
03:42
фотоКим Чен Ын посмотрел на испытания дронов в КНДР и приказал усилить их с помощью ИИ
03:22
Трамп: США помогут обеспечить мир после войны России в Украине
01:56
После атаки дронов в Киеве в нескольких районах упали обломки: повреждена троллейбусная сеть
01:25
В Киеве воздушная тревога: силы ПВО сбивают российские дроны
01:01
видеоЕсли Европа "сделает что-то" Китаю, то он заставит Россию прекратить войну – Трамп
00:26
Путин официально уволил Козака
23:54
Э-баллы теперь будут давать за операции на наземных роботах
23:50
теннисГде Свитолина – там история: статистические итоги знаковой победы сборной Украины
Все новости...
Реклама:
Реклама: