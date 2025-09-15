Польша хочет, чтобы Китай повлиял на РФ прекратить "гибридную операцию" относительно мигрантов на границе

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что на встрече со своим китайским коллегой Ван И в пригороде Варшавы в понедельник, 15 сентября будет настаивать на том, чтобы Китай оказал давление на Россию с целью прекращения "гибридной операции" на восточной границе, которая привела к закрытию ключевого торгового маршрута Пекина в Европу.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg

Детали: При этом агентство напоминает, что Польша закрыла границу с Беларусью из-за военных учений "Запад". Граница является основным маршрутом для китайских железнодорожных перевозок в Европу.

Прямая речь Сикорского: "Это очень важная тема, и если он (Ван И. – ред.) ее не затронет, я это сделаю. Чтобы граница была полностью открыта, на обеих сторонах должен быть мир".

Детали: По его словам, Польша потратила полмиллиарда евро на строительство забора вдоль 400-километровой границы с Беларусью после всплеска нелегальных переходов за последние четыре года.

Напряженность усилилась в мае прошлого года, когда польский пограничник был атакован и убит мигрантом.

Премьер-министр Дональд Туск обвинил Беларусь и Россию в использовании миграции как оружия.

В прошлом году Варшава пригрозила перекрыть экспортный маршрут в Европейский Союз, чтобы заручиться помощью Китая. Тогдашний президент Польши Анджей Дуда поднял вопрос о напряженности на границе во время визита в Пекин, что "помогло на несколько месяцев", сказал Сикорский.

"Но, к сожалению, эта гибридная операция снова усилилась. Поэтому нам нужно снова поговорить", – добавил глава МИД Польши.

