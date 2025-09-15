Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В "Дие" по ошибке отнесли Константиновку к РФ и объяснили, кто в этом виноват

Станислав ПогориловПонедельник, 15 сентября 2025, 14:16
В Дие по ошибке отнесли Константиновку к РФ и объяснили, кто в этом виноват
фото: "Дия"

Приложение портала государственных услуг "Дия" отнесло город Константиновка Донецкой области к Российской Федерации в свидетельстве о рождении пользователя. В "Дие" объяснили это „ошибкой" и пообещали решения, чтобы "подобные случаи не повторялись".

Источник: пост пользователя Сергея Соколова в соцсети Х, ответ "Дії" в соцсети Х.

Детали: Судя по посту пользователя, "Дія" была обновлена 13 сентября, после чего Константиновка была отнесена к России.

Реклама:
 

"Скрины не горят. Город Константиновка, Донецкая область, Российская Федерация", знакомьтесь, это „Дия" и ее видение территориальной целостности Украины", - написал он.

Реагируя на сообщение, в "Дие" объяснили, что ошибку допустил регистратор НАИС при внесении архивной актовой записи в реестр, на основе данных которого генерируются актовые записи в мобильном приложении.

"Команда НАИС уже работает над исправлением и глобальным решением, чтобы подобные случаи не повторялись", - отметили в "Действии".

ДіяДонецкая областьРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
видеоЕсли Европа "сделает что-то" Китаю, то он заставит Россию прекратить войну – Трамп
Шмыгаль: Украина скоро увеличит запуск дронов-перехватчиков до 1000 в сутки
ЕС под давлением Трампа спешит отказаться от российского сжиженного газа – СМИ
фотоВ Латвии нашли обломок российского дрона
фотоЧиновника Минобороны задержали по подозрению в организации выезда военнообязанного за границу
Посольство Украины назвало неприемлемыми заявления польского экс-премьера о Зеленском
Все новости...
Дія
Детям военных компенсируют обучение в вузах за предыдущий год: в «Дії» должны появиться сертификаты
Студенты могут зарегистрировать место жительства в общежитии через "Действие": как это сделать
В "Дії" временно не работают две услуги для водителей
Последние новости
05:40
За 35 км от границы с Украиной в РФ построили площадку для запуска дронов – OSINT
04:51
Украину пригласили на переговоры по "стене дронов" в Европе для защиты от России
03:42
фотоКим Чен Ын посмотрел на испытания дронов в КНДР и приказал усилить их с помощью ИИ
03:22
Трамп: США помогут обеспечить мир после войны России в Украине
01:56
После атаки дронов в Киеве в нескольких районах упали обломки: повреждена троллейбусная сеть
01:25
В Киеве воздушная тревога: силы ПВО сбивают российские дроны
01:01
видеоЕсли Европа "сделает что-то" Китаю, то он заставит Россию прекратить войну – Трамп
00:26
Путин официально уволил Козака
23:54
Э-баллы теперь будут давать за операции на наземных роботах
23:50
теннисГде Свитолина – там история: статистические итоги знаковой победы сборной Украины
Все новости...
Реклама:
Реклама: