В "Дие" по ошибке отнесли Константиновку к РФ и объяснили, кто в этом виноват

Приложение портала государственных услуг "Дия" отнесло город Константиновка Донецкой области к Российской Федерации в свидетельстве о рождении пользователя. В "Дие" объяснили это „ошибкой" и пообещали решения, чтобы "подобные случаи не повторялись".

Источник: пост пользователя Сергея Соколова в соцсети Х, ответ "Дії" в соцсети Х.

Детали: Судя по посту пользователя, "Дія" была обновлена 13 сентября, после чего Константиновка была отнесена к России.

"Скрины не горят. Город Константиновка, Донецкая область, Российская Федерация", знакомьтесь, это „Дия" и ее видение территориальной целостности Украины", - написал он.

Реагируя на сообщение, в "Дие" объяснили, что ошибку допустил регистратор НАИС при внесении архивной актовой записи в реестр, на основе данных которого генерируются актовые записи в мобильном приложении.

"Команда НАИС уже работает над исправлением и глобальным решением, чтобы подобные случаи не повторялись", - отметили в "Действии".