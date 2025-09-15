У Єврокомісії пояснили, на якій стадії підготовки знаходиться 19-й пакет санкцій проти РФ

Головна речниця Єврокомісії Паула Піньо повідомила, що станом на зараз ЄК ще продовжує працювати над новим, 19-м пакетом санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Пряма мова Піньо: "Наскільки мені відомо, ми ще не винесли це (19-й пакет санкцій – ред.) на розгляд. Вони готуються. Це все, що можемо сказати на даний момент".

Деталі: Заступник головної речниці Єврокомісії Олоф Гілл додав, що, "коли йдеться про нашу роботу над санкціями, то – починаючи з першого пакета, а зараз мова йде вже про дев’ятнадцятий, – ми робимо все для того, щоб вони діяли настільки ефективно, наскільки це можливо".

Він нагадав, що, готуючи новий пакет, ЄС "взаємодіє з усіма нашими партнерами у світі… щоб гарантувати, що санкції виконують свою мету, і щоб ми своєчасно реагували на будь-які випадки їх обходу".

"Зараз ми працюємо над 19-м пакетом у координації з партнерами. Зокрема, ми приділяємо увагу швидшій відмові від російських викопних видів палива, так званому "тіньовому флоту" та третім країнам", – повідомив Олоф Гілл.

