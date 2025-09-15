Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Єврокомісії пояснили, на якій стадії підготовки знаходиться 19-й пакет санкцій проти РФ

Тетяна Висоцька, Станіслав ПогоріловПонеділок, 15 вересня 2025, 14:44
У Єврокомісії пояснили, на якій стадії підготовки знаходиться 19-й пакет санкцій проти РФ
фото: getty images

Головна речниця Єврокомісії Паула Піньо повідомила, що станом на зараз ЄК ще продовжує працювати над новим, 19-м пакетом санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Джерело: "Європейська правда"

Пряма мова Піньо: "Наскільки мені відомо, ми ще не винесли це (19-й пакет санкцій – ред.) на розгляд. Вони готуються. Це все, що можемо сказати на даний момент".

Реклама:

Деталі: Заступник головної речниці Єврокомісії Олоф Гілл додав, що, "коли йдеться про нашу роботу над санкціями, то – починаючи з першого пакета, а зараз мова йде вже про дев’ятнадцятий, – ми робимо все для того, щоб вони діяли настільки ефективно, наскільки це можливо".

Він нагадав, що, готуючи новий пакет, ЄС "взаємодіє з усіма нашими партнерами у світі… щоб гарантувати, що санкції виконують свою мету, і щоб ми своєчасно реагували на будь-які випадки їх обходу".

"Зараз ми працюємо над 19-м пакетом у координації з партнерами. Зокрема, ми приділяємо увагу швидшій відмові від російських викопних видів палива, так званому "тіньовому флоту" та третім країнам", – повідомив Олоф Гілл.

614РЕКЛАМА:

Передісторія:

  • 13 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що готовий запровадити серйозні санкції проти Росії, якщо це зроблять усі країни НАТО і якщо вони припинять купувати російську нафту.
  • Перед тим він вкотре зазначив, що його терпіння щодо очільника Кремля Владіміра Путіна "вичерпується".
  • А 14 вересня Трамп вкотре висловив претензію до європейських країн через купівлю ними російської нафти, а також згадав про санкції проти РФ у цьому контексті.
  • Угорщина та Словаччина продовжують отримувати російську нафту, зокрема, через нафтопровід "Дружба", на який Україна останнім часом здійснила низку атак. Міністри закордонних справ Словаччини і Угорщини поскаржилися Єврокомісії у зв’язку з атаками.

ЄСсанкціїРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
відеоЯкщо Європа "зробить щось" Китаю, то він змусить Росію припинити війну – Трамп
Шмигаль: Україна скоро збільшить запуск дронів-перехоплювачів до 1000 на добу
ЄС під тиском Трампа поспішає відмовитись від російського скрапленого газу – ЗМІ
фотоУ Латвії знайшли уламок російського дрона
фотоПосадовця Міноборони затримали за підозрою в організації виїзду військовозобов’язаного за кордон
Посольство України назвало неприйнятними заяви польського експрем’єра про Зеленського
Усі новини...
ЄС
Каллас прокоментувала дрон РФ у Румунії: Безрозсудна ескалація
"Унікальна ситуація": Віцепрем'єр розповів, як Україна йтиме до ЄС, поки діє вето Угорщини
У ЄС виникла нова ідея, як передати Україні мільярди заморожених активів РФ – ЗМІ
Останні новини
05:40
В РФ за 35 км від кордону з Україною збудували майданчик для запуску дронів – OSINT
04:51
Україну запросили на переговори щодо "стіни дронів" в Європі для захисту від Росії
03:42
фотоКім Чен Ин подивився на випробування дронів в КНДР і наказав посилити їх за допомогою ШІ
03:22
Трамп: США допоможуть забезпечити мир після війни Росії в Україні
01:56
Після атаки дронів у Києві в кількох районах впали уламки: пошкоджено тролейбусну мережу
01:25
У Києві повітряна тривога: сили ППО збивають російські дрони
01:01
відеоЯкщо Європа "зробить щось" Китаю, то він змусить Росію припинити війну – Трамп
00:26
Путін офіційно звільнив Козака
23:54
Е-бали тепер даватимуть за операції на наземних роботах
23:50
тенісДе Світоліна – там історія: статистичні підсумки знакової перемоги збірної України
Усі новини...
Реклама:
Реклама: