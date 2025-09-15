В Еврокомиссии объяснили, на какой стадии подготовки находится 19-й пакет санкций против РФ

Главный спикер Еврокомиссии Паула Пиньо сообщила, что на данный момент ЕК еще продолжает работать над новым, 19-м пакетом санкций Европейского Союза против России.

Источник: "Европейская правда"

Прямая речь Пиньо: "Насколько мне известно, мы еще не вынесли это (19-й пакет санкций – ред.) на рассмотрение. Они готовятся. Это все, что мы можем сказать на данный момент".

Детали: Заместитель главного спикера Еврокомиссии Олоф Хилл добавил, что, "когда речь идет о нашей работе над санкциями, то – начиная с первого пакета, а сейчас речь идет уже о девятнадцатом, – мы делаем все для того, чтобы они действовали настолько эффективно, насколько это возможно".

Он напомнил, что, готовя новый пакет, ЕС "взаимодействует со всеми нашими партнерами в мире... чтобы гарантировать, что санкции выполняют свою цель, и чтобы мы своевременно реагировали на любые случаи их обхода".

"Сейчас мы работаем над 19-м пакетом в координации с партнёрами. В частности, мы уделяем внимание ускоренному отказу от российских ископаемых видов топлива, так называемому "теневому флоту" и третьим странам", – отметил Гилл.

Предыстория: