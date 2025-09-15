В Еврокомиссии объяснили, на какой стадии подготовки находится 19-й пакет санкций против РФ
Главный спикер Еврокомиссии Паула Пиньо сообщила, что на данный момент ЕК еще продолжает работать над новым, 19-м пакетом санкций Европейского Союза против России.
Источник: "Европейская правда"
Прямая речь Пиньо: "Насколько мне известно, мы еще не вынесли это (19-й пакет санкций – ред.) на рассмотрение. Они готовятся. Это все, что мы можем сказать на данный момент".
Детали: Заместитель главного спикера Еврокомиссии Олоф Хилл добавил, что, "когда речь идет о нашей работе над санкциями, то – начиная с первого пакета, а сейчас речь идет уже о девятнадцатом, – мы делаем все для того, чтобы они действовали настолько эффективно, насколько это возможно".
Он напомнил, что, готовя новый пакет, ЕС "взаимодействует со всеми нашими партнерами в мире... чтобы гарантировать, что санкции выполняют свою цель, и чтобы мы своевременно реагировали на любые случаи их обхода".
"Сейчас мы работаем над 19-м пакетом в координации с партнёрами. В частности, мы уделяем внимание ускоренному отказу от российских ископаемых видов топлива, так называемому "теневому флоту" и третьим странам", – отметил Гилл.
Предыстория:
- 13 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести серьёзные санкции против России, если это сделают все страны НАТО и если они прекратят покупать российскую нефть.
- Днём позже он снова подчеркнул, что его терпение в отношении главы Кремля Владимира Путина "иссякает".
- 14 сентября Трамп вновь выразил претензии к европейским странам из-за их закупок российской нефти, упомянув при этом и санкции против РФ.
- Венгрия и Словакия продолжают получать российскую нефть, в частности, через нефтепровод "Дружба", на который Украина в последнее время совершила ряд атак. Министры иностранных дел Словакии и Венгрии пожаловались Еврокомиссии в связи с атаками.